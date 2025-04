Recém-nascido é encontrado em sacola de lixo por garis

De acordo com a direção do Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, o bebê está com o quadro de saúde estável (Reprodução)

O Conselho Tutelar e a Vara de Infância já foram acionados para a investigação do caso.

Na madrugada desta terça-feira (1º), um bebê foi encontrado em uma lixeira por alguns garis que estavam fazendo o serviço de limpeza do local, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Após perceberem a gravidade da situação, a criança foi encaminhada para o Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, onde recebeu os devidos cuidados médicos.Quando avistaram o recém-nascido, os funcionários que fazem parte da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) pegaram um celular e começaram a gravar o momento do resgate, em que é possível ver a lixeira que já estava no compactador de lixo do caminhão. “Pessoal joga no lixo, cara. No lixo! Um ser humano, cara. Pessoal sem responsabilidade”, disse um dos garis na gravação.

Segundo a Secretaria de Saúde do município, o Conselho Tutelar e a Vara da Infância já foram acionados para a presente investigação devida sobre o caso de abandono. Em nota, a direção do Hospital Maternidade Herculano Pinheiro também informou que o bebê está internado em Unidade Intermediária, com o quadro de saúde estável, e que segue recebendo os cuidados necessários para a sua melhora, por meio das equipes médica e multiprofissional do local.

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) também publicou uma nota em que elogiou seus funcionários pela bela atitude. “A Comlurb lamenta que um bebê tenha sido abandonado nessas condições e parabeniza seus colaboradores pela atuação exemplar no caso”, realçou a companhia de limpeza.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/04/2025/16:39:57

