Recompensa por brasileiro foragido nos EUA sobe para cerca de 123 mil reais

Danilo trabalhou como lavrador e teria também assassinado um homem em 2017 no Tocantins, diz a polícia dos Estados Unidos (Foto:Divulgação / Departamento de Polícia de Chester County)

Ele está foragido desde 31 de agosto, quando escapou de uma penitenciária nos Estados Unidos.

De acordo com a polícia da Pensilvânia, nos Estados Unidos, a recompensa por informações sobre o brasileiro Danilo Cavalcante subiu para 25 mil dólares (cerca de R$ 123 mil). Ele está foragido desde 31 de agosto, quando escapou de uma penitenciária.

Os policiais também pediram que as pessoas confiram câmeras de segurança e entrem em contato caso achem que ele foi visto. Segundo a polícia, Danilo tentou roubar um carro nos últimos dias. A corporação acredita que ele ainda esteja na Pensilvânia porque não teria recursos para deixar a região, apesar de não ter sido visto desde o último sábado (9).

O tenente-coronel George Bivens, da região de Chester County, disse que se alguém tiver ajudado o fugitivo ou estiver fazendo isso, pode ser processado. A irmã dele, presa por estar em situação irregular no país, “não está cooperando e vai ser deportada”, segundo o chefe da polícia local.

Buscas

A região de Chester County, onde policiais concentram as buscas, tem uma ampla área verde e locais que poderiam ser usados como esconderijo.

“Sejam vigilantes nas áreas que estamos procurando. Tranquem as portas de casa, guardem as chaves dos carros. E, se tiverem informações, entrem em contato com a gente”, anunicou o Tenente-coronel George Bivens

Para o tenente-coronel, Danilo pode estar “desesperado” após 12 dias de fuga. “Ele fugiu quando encontrou uma oportunidade. Mas as tentativas de contatar antigos colegas de trabalho mostram que ele não planejou o resto. Ele não tem o que precisa para aguentar muito tempo”, disse.

Robert Clark, detetive supervisor do US Marshals Service, disse que “Danilo está perdendo vantagem após deixar uma área de mata e fugir para uma área mais urbana do condado de Chester”.

“A busca na mata foi vantajosa para Cavalcante. Ele estava em uma área de 13 quilômetros quadrados com terreno muito difícil e de difícil acesso. E havia alguns pontos fracos no perímetro”, disse Clark em coletiva de imprensa.

Lista vermelha da Interpol

Danilo Cavalcante foi incluído na lista vermelha da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal). A ficha tem dados de identificação e de porte físico. Segundo a descrição, o brasileiro tem 1,52 metro de altura e pesa 54 quilos.

O brasileiro também sabe se esconder no mato, segundo a polícia. Danilo trabalhou como lavrador e se escondeu na mata após assassinar um homem em 2017, no Tocantins, afirmou o tenente-coronel George Bivens. A informação é do site Philadelphia Inquirer. Danilo nasceu no Maranhão e se mudou com alguns familiares para o Tocantins.

Fonte:O Liberal/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/09/2023/09:55:22

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...