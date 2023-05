Recorde: Matriz Nelore Pintado é valorizada em R$ 2.100.000,00

Conheça a ESTRELA FIV V3, vaca com maior valorização da história do Nelore Pintado; matriz foi arrematada durante o Elo da Raça – (Foto: Divulgação).

A vaca ESTRELA FIV V3 teve 50% de sua propriedade vendidos por R$ 1.050.000 milhão no dia 30 de abril de 2023, em um dos principais remates do país, no leilão Elo de Raça, realizado em Uberaba (MG), durante a Expozebu.

Com isso a matriz e doadora do criatório Nelore Pintado OT de Angelo Mario de Souza Prata Tibery alcançou a maior valorização da história do Nelore Pintado, R$ 2,1 milhões de reais.

A matriz Estrela FIV V3 (RGD: NEJA 170), nasceu em 02/01/2022 e foi adquirida ainda bezerra por Angelo, da Marca V3 do criador João Antonio Soares. Segundo Angelo a matriz foi quem deu início ao plantel Nelore Pintado OT, que tem na raça Sindi o seu maior destaque. “Estrela tem nos impressionado todos os dias com sua beleza e qualidade de sua produção extraordinária”. – conta o criador orgulhoso.

O comprador de 50% das cotas da matriz foi a Fazenda Jr. 5 Estrelas, do criador Elias Júnior da Silva. “Adquirir a Estrela, foi algo que sempre sonhei e busquei para o nosso projeto elite, uma doadora que alinha a genética do maior reprodutor de todos os tempos da raça, o ícone Pão de Ló, uma fêmea que será o divisor de águas da raça, saber que hoje a JR 5 Estrelas detêm essa genética nos emociona e mostra que estamos no caminho certo para o aprimoramento e melhoramento da raça. Uma Estrela para se juntar a nossa CONSTELAÇÃO!” – disse o criador, emocionado.

O valor alcançado pela matriz é o maior de todos os tempos na raça Nelore Pintado. Outros dois destaques da raça nos últimos anos foram:

A matriz LAJOTA L. CANÇADO, também do criatório V3, teve 50% de suas cotas comercializada por R$ 345.000,00 o que gerou uma valorização de R$ 690.000,00 em junho de 2021. LAJOTA é consolidada como uma das melhores doadoras da raça, tendo produzido além de touros de central, animais diferenciados e doadoras dentro da Seleção Nelore V3. Ela é mãe dos destaques absolutos BANNER FIV V3, DIVISOR FIV e BURGUÊS FIV V3 e já vem prenhe do Resgate L. CANÇADO.

Um dos principais criatórios da raça Nelore Pintado no Brasil, o titular da Fazenda Santa Maria do Apa (Bela Vista, MS), Hélio Corrêa vendeu 50% da doadora Milleny da CA (Golias da STA X Eral da CA), que se tornou o lote mais valorizado do pregão, em janeiro de 2023. O pecuarista Otoniel José Pereira investiu R$ 405.000 pela fêmea – prenhe do consagrado raçador Pão de Ló – valorizando o animal de 640 kg em R$ 810.000.

“Uma emoção especial para o nosso time, ao ver essa fêmea, que foi comercializada ainda bezerra no 1º De Olho nas Estrelas e hoje acaba de bater o recorde do Nelore Pintado. Não poderia ser mais impactante, justamente na Expozebu, em que teremos o debute na pista de julgamento.” – comentou Izabela Borges do Terra Pecuária.

Com machos e fêmeas de altíssima qualidade, a raça Nelore Pintado – de vermelho e de preto – vem crescendo nos últimos anos, esses valores expressivos nada mais são do que a valorização dos criadores para animais que vem desempenhado de forma tão eficaz quanto o padrão o seu papel na pecuária de corte brasileira, a produção de carne.

O domingo de leilões da 88ª ExpoZebu somou R$ 29.441.458,00 em vendas, o recorde desta edição em um único dia, até o momento. Já são R$ 40.077.658,00 em arremates desde o início do evento. O montante já é 34,83% maior do que o valor registrado no mesmo período do ano passado.

A programação da 88ª ExpoZebu conta com 35 leilões oficiais, mais quatro shoppings de animais, até o próximo dia 7 de maio.

