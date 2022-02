Rede estadual tem mais de 75 mil pré-matriculados para ano letivo de 2022

Mais de 75 mil vagas foram preenchida na pré-matrícula da rede estadual (Foto: Rai Pontes / Ascom Seduc)

A partir de 21 deste mês, quem não fez a pré-matrícula poderá buscar vagas nas próprias escolas

Iniciada em 27 de dezembro de 2021, a pré-matrícula para estudantes nas escolas da rede pública estadual do Pará foi encerrada na segunda-feira (31), e das 160 mil novas vagas disponibilizadas para o calendário letivo de 2022 mais de 75 mil foram preenchidas nas regiões do Estado. Para a inscrição dos alunos, foi utilizado o site (www.seduc.pa.gov.br) e a central de atendimento telefônico (0800.280.0078). As informações são do O Liberal

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) orienta que quem não conseguiu realizar a pré-matrícula dessa forma, terá outra oportunidade a partir do dia 21 de fevereiro, indo diretamente nas unidades escolares, caso haja saldo remanescente de vagas nos espaços de aprendizagem desejados. O calendário letivo 2022 está previsto para começar em 8 de março.

A secretária adjunta de Ensino, Regina Pantoja, destaca que a procura pelas vagas disponibilizadas pela Seduc foi bastante positiva. “Nossas escolas estarão no período de 1º a 18 de fevereiro, recebendo os alunos, pais ou responsáveis que fizeram a sua pré-matrícula através do site ou através da central de atendimento telefônico, para que efetuem a confirmação das suas inscrições e possam estar devidamente aptos para o ano letivo de 2022”, ressalta.

Carteira

Para a confirmação das matrículas, são necessários os documentos: original e cópia da certidão de nascimento, certidão do registro civil ou RG; original e cópia do CPF e do comprovante de residência atual; duas fotos 3×4 recentes; carteira de vacinação (crianças, jovens e adultos); comprovante de imunização contra a Covid-19 (para quem tiver acima dos 12 anos); inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) – somente a cópia da frente (folha resumo) e a ressalva ou histórico escolar originais.

Como salienta a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, é solicitada durante a confirmação da matrícula escolar a apresentação da carteira de vacinação geral e o comprovante de imunização contra a covid-19, sendo este último para alunos que estão na faixa etária de atendimento do calendário vacinal. “Essa medida é fundamental para que possamos evitar a propagação de outras doenças em nossos espaços de aprendizagem”, destaca a titular da Seduc.

Confira o cronograma da Seduc:

– 1º/02 a 18/02/2022: Período de confirmação das novas matrículas.

– 1º a 04/02/2022: Confirmação de novos alunos com deficiência.

– 07 a 11/02/2022: Confirmação de matrícula para novos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental; das turmas multisseriadas dos anos iniciais do Ensino Fundamental I; da 1ª a 4ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Fundamental, Saberes da Terra – Fundamental, Some Fundamental, Educação Infantil Indígena – Pré-Escola, Educação Indígena Ensino Fundamental I e II, e 1ª à 4ª etapa da EJA Fundamental Indígena, Ensino Médio Regular.

– 14/02 a 18/02/2022: Confirmação de matrícula para alunos novos do Ensino Médio Regular (1ª a 3ª série); 1ª e 2ª etapas da EJA Médio, Sistema Educacional Interativo (SEI), Sistema Modular de Ensino (Some) Médio, Ensino Médio EJA Campo, Educação Indígena Ensino Médio.

A partir do dia 21/02/2022 até o dia 07/03/2022 – Matrícula de novos alunos sem pré-matrícula, na própria escola, considerando o saldo de vagas remanescentes de cada espaço de aprendizagem.

A renovação de matrícula dos estudantes que vão permanecer na rede estadual de ensino em 2022 ocorrerá de forma automática, após o resultado avaliativo final.

Jornal Folha do Progresso em 02/02/2022/07:51:16

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...