Reféns sequestrados durante assalto ao Sicredi no MT são liberados; suspeitos seguem foragidos e PM faz cerco

A esquerda, uma das vítimas sendo abraçada após ser liberada pelos criminosos| Foto: Reprodução

Os dois reféns sequestrados por quatro criminosos durante o assalto a uma agência do Sicredi, em Brasnorte (a 588 km de Cuiabá), foram liberados na tarde desta quinta-feira (31). Os suspeitos continuam foragidos. Equipes das forças de segurança de diversos municípios realizam o cerco e auxiliam nas buscas pelos criminosos.

De acordo com a Polícia Militar, a quadrilha fugiu em direção ao município de Juína e liberou a primeira vítima a 3 km de Brasnorte e a segunda, depois de percorrerem 10 km. Nenhum deles sofreu alguma violência física.

Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) estão a caminho por meio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) está dando apoio externo.

Equipes da Força Tática de Juína, Juara, Campo Novo do Parecis, Sinop e Alta Floresta realizam o cerco, para garantir a captura dos suspeitos.

Por meio de nota, o Sicredi afirmou que está colaborando com as investigações e presta todo suporte necessário aos colaboradores da agência.

Veja, abaixo, vídeos do crime registrados por moradores:

