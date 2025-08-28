Referência em oncologia, HRBA promove workshop para manter excelência do atendimento aos pacientes

Foto: Reprodução | Profissionais e residentes da unidade participam de evento, que trata de assuntos importantes para o tratamento oncológico no oeste do Pará

Habilitado pelo Ministério da Saúde como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), o Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), localizado em Santarém, oferta um atendimento completo, com assistência geral, especializada e integral ao paciente com câncer, atuando no diagnóstico e tratamento. Para manter a excelência dos atendimentos aos usuários, colaboradores e residentes da unidade participaram, nesta segunda-feira (25), de um Workshop de Oncologia, voltado à equipe multiprofissional que lida com os pacientes oncológicos diariamente.

O evento foi realizado no auditório do hospital e abordou temas como “o papel da nutrição no cuidado ao paciente oncológico”, “critérios legais relacionados aos prontuários dos pacientes”, “a atuação da psicologia em unidades de internação”, “administração de quimioterapia” e “protocolos de quimioterapia e toxicidades relacionadas aos quimioterápicos”, entre outros.

A médica oncologista Kamila Silva foi uma das palestrantes do workshop e ressaltou a importância deste momento para os profissionais, sempre com foco no cuidado com o paciente. “É algo que a gente lida todos os dias, mas quando promovemos um workshop como esse, temos um momento para tirar todas as dúvidas. Então, isso é muito importante para toda equipe de um modo geral”.

Educação – A enfermeira Teresa Vitória Costa é residente em Oncologia e Atenção ao Câncer no HRBA e participou do workshop. Ela está no segundo ano do curso e aprovou todas as orientações que recebeu durante a programação.

“Foi um workshop multiprofissional. Tivemos nutricionista, psicólogo, médica para trazer conhecimentos e atualizações para todos nós. Foi bem proveitoso. Conseguimos tirar várias dúvidas e com certeza saímos com muito mais informação daqui”, comemorou.

Excelência – O Regional de Santarém é referência em oncologia para uma população de 1,4 milhão de pessoas residentes em 29 municípios do Oeste do Pará. A unidade oferta consultas, cirurgias e sessões de quimioterapia, radioterapia e braquiterapia, além de exames como mamografia, ultrassonografia, colonoscopia e ressonância magnética, que são importantes durante o diagnóstico e tratamento do câncer.

Quem recebe a assistência dos profissionais diariamente, destaca a excelência no atendimento. É o caso da cabeleireira Ádria Pinto, de 33 anos. Ela descobriu em um exame de rotina que precisava iniciar o tratamento e, em abril deste ano, começou a ser atendida no HRBA.

“Não foi difícil, fui encaminhada para cá em abril e foi tudo muito rápido. Fiz minhas tomografias, consultas e também iniciei as sessões de quimioterapia. Todos os profissionais são muito amorosos, carinhosos e educados. Me sinto muito bem, fui muito bem recebida e acredito que ninguém aqui tem o quê do reclamar. Meu cabelo começou a cair e eu mesmo tive que cortar. Mas eu disse para as pessoas que não é para ficarem tristes. Cabelo cresce. O importante é que eu estou bem e quero ficar curada”, afirmou a paciente.

“Trabalhamos sempre para ofertar o melhor atendimento aos nossos usuários. E essas capacitações são fundamentais para que nossos profissionais estejam cada vez mais atualizados e preparados para prestar uma assistência de excelência. Somos reconhecidos como unidade oncológica e queremos sempre tratar nossos pacientes com as melhores técnicas, processos, protocolos e, acima de tudo, com um serviço humanizado”, concluiu o diretor-geral do HRBA, Matheus Coutinho.

Serviço:

O HRBA presta serviço de média e alta complexidade 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Funciona na Avenida Sérgio Henn, nº 1100, no bairro Diamantino, em Santarém.

