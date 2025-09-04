Reforma agrária no Baixo Amazonas (PA) é tema de reunião promovida por comunidades tradicionais e MPF
Procuradora da República Thaís Medeiros da Costa em evento sobre reforma agrária, em Santarém (PA), em 1/8/2025. Foto: Bob Morales/MPF.
Encontro em Santarém reuniu lideranças comunitárias, MPF, MPPA e Incra para debater a titulação de terras e a violência na região
Reforma agrária no Baixo Amazonas (PA) é tema de reunião promovida por comunidades tradicionais e MPF
Encontro em Santarém reuniu lideranças comunitárias, MPF, MPPA e Incra para debater a titulação de terras e a violência na região
A regularização fundiária em territórios tradicionais e os graves conflitos agrários que assolam a região do Baixo Amazonas, no Pará, foram tema de uma reunião pública nesta segunda-feira (1), em Santarém, no oeste do estado. Promovido por uma parceria entre o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares (STTR) do município e o Ministério Público Federal (MPF), o evento reuniu lideranças comunitárias e representantes de órgãos públicos em busca de soluções para a violência no campo.
Realizada na sede do STTR, a reunião contou com discussões sobre os desafios enfrentados por Projetos Agroextrativistas, Projetos de Desenvolvimento Sustentável e Territórios Quilombolas. As principais pautas foram a invasão de terras por grileiros e madeireiros, a demora na fiscalização pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), a falta de acesso a políticas públicas para os assentados e a sobreposição de Cadastros Ambientais Rurais (CARs).
Além da procuradora da República Thaís Medeiros da Costa representando o MPF, o debate contou com a presença da promotora de Justiça Lílian Regina Furtado Braga, do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), e do superintendente regional do Incra, José Maria de Sousa Melo. Os representantes dos órgãos públicos se comprometeram a atuar em suas respectivas esferas para ajudar a solucionar os impasses.
Carta política – Ao final do evento, lideranças de movimentos sociais, organizações não governamentais e associações de assentamentos apresentaram uma minuta de carta política com uma série de exigências aos órgãos públicos. O documento, que ainda passará por aprovação final, será entregue formalmente ao MPF e a outras instituições responsáveis pela reforma agrária e pelo controle da administração pública.
O texto foi elaborado por entidades como o STTR de Santarém, a Federação das Organizações Quilombolas de Santarém (FOQS), a organização Terra de Direitos, a Federação das Associações de Moradores e Comunidades do Assentamento Agroextrativista Lago Grande (Feagle), a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (Fase Amazônia) e outras federações e conselhos dos assentamentos. Também participaram da elaboração o fórum dos Projetos Agroextrativistas de várzeas e o coletivo Guardiões do Bem Viver. Os autores do documento reforçam a importância da reforma agrária para proteger comunidades agroextrativistas, quilombolas e de agricultura familiar.
A carta ressalta o papel desses territórios na produção de alimentos, na preservação da floresta e na manutenção da cultura e identidade afro-brasileira. Entre as principais exigências, o documento pede:
• Aumento do quadro de membros, servidores e assessores nos Ministérios Públicos da Amazônia;
• Maior orçamento e agilidade na fiscalização do Incra para a retirada de invasores e para a demarcação e titulação de territórios quilombolas, além da ampliação do quadro do Instituto, com a posse de 40 novos servidores até outubro;
• Acesso a políticas públicas para fortalecer a agricultura familiar, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf);
• Manutenção da integralidade dos assentamentos coletivos;
• Mais investimentos em políticas de saúde e educação no campo;
• Que o Instituto de Terras do Pará (Iterpa) e o Incra acelerem a demarcação e titulação dos Territórios Quilombolas e que o governo federal destine terras públicas para a criação e ampliação de assentamentos;
• Criação de mecanismos integrados para a proteção de lideranças ameaçadas de morte e para o enfrentamento ao crime organizado nos territórios.
A carta será formalmente entregue após a homologação final de seu texto pelos movimentos sociais e organizações envolvidas.
Fonte: Ministério Público Federal no Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2025/08:56:32
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com