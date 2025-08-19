Regional de Marabá alia excelência e cuidado humanizado na Unidade de Terapia Intensiva

(Foto: Reprodução) – Setor garante suporte avançado a pacientes críticos, com equipe multiprofissional, protocolos e iniciativas que fortalecem vínculos com as famílias

No Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto oferece suporte avançado aos pacientes mais graves da região. Com estrutura moderna e equipe especializada, o setor alia excelência técnica à sensibilidade do atendimento, assegurando também acolhimento às famílias.

Maria de Lourdes, 71 anos, moradora de Bom Jesus do Tocantins na região de Carajás, ficou internada por oito dias na UTI após enfrentar uma grave trombose venosa. Durante esse período, sua família comoveu os profissionais ao entregar um cartaz com palavras de carinho e gratidão. O gesto expressou o reconhecimento ao cuidado diário da equipe e simbolizou a esperança que fortalece pacientes e familiares no delicado caminho do tratamento intensivo.

“Somos imensamente gratos aos colaboradores da UTI do Regional de Marabá pelo cuidado, respeito, profissionalismo e dedicação. A atenção recebida, com gestos de carinho e apoio, renovou nossa esperança a cada dia. De modo especial, agradecemos à equipe médica pela dedicação incansável. Palavras não são suficientes para expressar toda a nossa gratidão”, dizia a mensagem no cartaz entregue pela família de Maria de Lourdes.

O serviço de terapia intensiva da unidade do Governo do Pará dispõe de 20 leitos de internação com monitoramento constante. A assistência é prestada por equipe multiprofissional que segue protocolos rígidos de segurança e práticas modernas de cuidado, sempre com foco na recuperação do paciente.

Alan Ferreira, diretor assistencial do hospital, ressalta que a prioridade é o cuidado centrado no paciente. “Na UTI, todas as decisões são tomadas de forma integrada pela equipe multiprofissional, sempre com foco na segurança e na recuperação. Nosso olhar vai além do leito: acolhemos também os familiares com informação, apoio e escuta. Esse cuidado ampliado é essencial para fortalecer todos que enfrentam o processo de tratamento”, afirmou.

Humanização e apoio psicossocial

Além do atendimento clínico de excelência, a UTI Adulto investe em iniciativas que tornam o ambiente mais acolhedor. Projetos como Acordes do Bem, que leva apresentações musicais ao setor, o Cine em Movimento, com sessões adaptadas ao espaço hospitalar, e visitas religiosas, que oferecem suporte espiritual, são exemplos dessa abordagem.

Para a analista de humanização da instituição, Daiane Uszynski, cada gesto pensado para o bem-estar do paciente e da família faz diferença no tratamento. “Nosso compromisso é transformar o ambiente hospitalar em um espaço de cuidado integral. Esse olhar sensível fortalece os vínculos e contribui para a recuperação dos pacientes, além de dar conforto aos familiares”, destacou.

O trabalho psicossocial também é parte essencial do cuidado intensivo. Psicólogos e assistentes sociais realizam atendimentos diários à beira-leito, acompanhando pacientes e familiares em um processo que envolve escuta, orientação e suporte emocional. Essa assistência é complexa, pois lida com o impacto psicológico da internação em UTI, contribuindo para amenizar a ansiedade, fortalecer vínculos familiares e oferecer clareza sobre cada etapa do tratamento.

A psicóloga Keliane Cardoso de Sousa, responsável pelo setor psicossocial, reforça a importância desse acompanhamento. “Na UTI, não cuidamos apenas da condição clínica, mas também das emoções que emergem em um momento tão delicado. Nosso trabalho é oferecer escuta, acolhimento e orientação, ajudando famílias e pacientes a enfrentarem o processo com mais segurança e menos sofrimento”, afirmou.

Estrutura e equipe especializada

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto do Regional de Marabá, sob gestão do Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA) e Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), dispõe de tecnologia de ponta e protocolos de segurança para o bem-estar dos usuários.

Ricardo Leandro, enfermeiro responsável pela UTI, resume a rotina do setor: “A UTI exige vigilância permanente. Seguimos protocolos rigorosos de higienização e assistência, com rotinas bem definidas para reduzir riscos e assegurar a recuperação dos pacientes. A tecnologia é essencial, mas o que transforma o cuidado é a dedicação da equipe”, enfatizou.

O profissional ainda destacou que na unidade à assistência é garantida por uma equipe de médicos intensivistas, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais, que atuam de forma integrada e humanizada.

“São atendidos no setor pacientes em estado crítico, entre eles vítimas de acidentes de trânsito com traumas graves, pessoas no pós-operatório de cirurgias de alta complexidade, além de casos clínicos com complicações severas, como doenças neurológicas, infecciosas e situações de falência múltipla de órgãos, dentre outras enfermidades”, explicou o enfermeiro.

O atendimento no Hospital Regional Público do Sudeste é 100% gratuito, realizado por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade conta com 135 leitos, sendo 97 de internação clínica e 38 de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/08/2025/15:25:22

