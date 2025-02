Regional de Paragominas abre seleção para diversas áreas

Foto: Reprodução | Os interessados devem enviar currículo atualizado para o e-mail selecao.hrpl@institutodiretrizes.com.br, informando no assunto a vaga desejada.

Em Paragominas, no nordeste paraense, O Hospital Regional Público do Leste (HRPL) abriu um processo seletivo para contratação em diversas áreas. Os interessados devem enviar currículo atualizado para o e-mail selecao.hrpl@institutodiretrizes.com.br, informando no assunto a vaga desejada.

Nutricionista – Os concorrentes devem possuir graduação em nutrição, com registro do Conselho Regional de Nutrição (CRN) ativo. É desejável experiência prévia na área hospitalar. Especialização em nutrição clínica ou hospitalar será um diferencial.

Enfermeiro Assistencial – Os candidatos devem possuir graduação em nutrição, com registro do Conselho Regional de Enfermagem (Coren) ativo. É desejável experiência prévia na área hospitalar. Além disso, o candidato deve possuir comunicação eficaz, habilidade de trabalho em equipe e liderança.

Técnico em Enfermagem – Para a vaga de técnico em enfermagem, é necessário ter formação completa em curso técnico de enfermagem e registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem (Coren). É desejável experiência prévia na área hospitalar e conhecimento das normas e procedimentos de enfermagem.

Agente de portaria – Para concorrer a esta vaga, o candidato deve possuir ensino médio completo, noções básicas de informática, desenvoltura com escrita e leitura, bem como boa comunicação, bom trabalho em equipe e habilidade para lidar com público. Experiência anterior na função será um diferencial.

Para todas as vagas é essencial possuir boa desenvoltura na escrita e leitura, comunicação eficaz, habilidade para trabalho em equipe, proatividade, além de planejamento e organização. Após a seleção inicial, os candidatos aprovados serão contatados por e-mail pelo setor de Recursos Humanos (RH), que informará o local, a data e o horário das provas e entrevistas. O candidato deve residir no município de Breves ou ter disponibilidade para mudança.

Serviço: O Hospital Regional Público do Leste integra a rede de saúde do Governo do Pará, sendo administrado pelo Instituto Diretrizes, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O HRPL fica localizado na Rua Adelaide Bernardes, s/n, no bairro Nova Conquista, em Paragominas. Mais informações pelo telefone: 0800 5803291.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/02/2025/14:35:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com