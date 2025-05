Regional do Baixo Amazonas discute os desafios do Serviço Social na Amazônia Paraense

Encontro reuniu profissionais da área e de outras especialidades para compartilhar vivências e ressaltar a importância da atuação dos assistentes sociais para os usuários do SUS

Em alusão ao Dia Nacional do Assistente Social, celebrado em 15 de maio, o Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), localizado em Santarém, no oeste paraense, promoveu a segunda edição do Encontro de Assistentes Sociais. O evento foi realizado no auditório da unidade hospitalar.

O simpósio reuniu profissionais da área de Serviço Social, além de especialistas de outras áreas da saúde que atuam no HRBA e em instituições parceiras, como a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semtras) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Com o tema “Serviço Social na Amazônia Paraense”, o encontro teve como objetivo debater os desafios da profissão no contexto regional e destacar a relevância da atuação dos assistentes sociais junto aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Essa segunda edição foi um sucesso. A participação foi excelente. Compartilhamos vivências da atuação do Serviço Social que contribuíram significativamente para a qualificação da profissão em toda a região, considerando que o Hospital Regional está inserido em uma dinâmica amazônica, com suas peculiaridades e características próprias”, avaliou Rose Mara Jardim Ruiz, coordenadora do setor psicossocial do HRBA.

Presente no evento, Kerlanny Amaral, representante do Conselho Regional de Serviço Social do Pará (Cress-PA), elogiou a iniciativa de discutir a realidade e os desafios da profissão na Amazônia. “É essencial refletir sobre nossa prática, especialmente no contexto da Amazônia Paraense, compreendendo suas complexidades e especificidades. O assistente social precisa estar atento às particularidades dos pacientes que nos procuram”, destacou.

Referência em média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de habitantes distribuídos em 29 municípios do oeste do Pará, o HRBA conta com sete assistentes sociais. Esses profissionais atuam diariamente na garantia dos direitos dos pacientes, desde a admissão hospitalar até a alta médica, oferecendo suporte emocional, acionando a rede de apoio quando necessário e intervindo em situações de vulnerabilidade social.

Para o diretor-geral da unidade, Matheus Coutinho, sediar o evento no hospital reforça a valorização do Serviço Social não apenas no HRBA, mas em toda a região do Baixo Amazonas. “São profissionais essenciais para nós, que atuam diretamente com nossos usuários, oferecendo o suporte social de que tanto necessitam durante o atendimento. Este momento vai além de uma homenagem; é uma contribuição efetiva para o fortalecimento e o desenvolvimento contínuo do Serviço Social em nossa região”, concluiu.

Serviço: O Hospital do Baixo Amazonas presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado. A unidade pertence ao Governo do Pará, sob a administração do Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e fica localizada na Avenida Sérgio Henn, nº 1100, no bairro Diamantino, em Santarém.

Fonte:comunicacao@hrba/Com Fotos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/05/2025/14:00:39

