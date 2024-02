Regional do Sudeste do Pará promove conscientização sobre a doença de Alzheimer

HRSP realizou palestras educativas sobre a doença de Alzheimer (Foto:Reprodução/Divulgação Ascom HRSP)

A enfermidade, mais comum em idosos acima de 65 anos, afeta 1,2 milhão de brasileiros, com 100 mil novos casos diagnosticados anualmente no país

Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, realizou nesta terça-feira (27), palestras educativas aos pacientes e colaboradores sobre a doença de Alzheimer. A iniciativa marcou o encerramento da campanha “Fevereiro Roxo”, mês dedicado à conscientização sobre doenças neurodegenerativas.

Alan Ferreira, diretor assistencial do hospital, destacou que o Alzheimer é uma doença progressiva e irreversível que afeta a memória, o pensamento e o comportamento, interferindo significativamente na vida diária dos pacientes.”O Alzheimer é uma doença que, além de afetar diretamente a saúde do paciente, impacta toda a família. Por isso, é fundamental promover a conscientização sobre a doença, seus sintomas e formas de tratamento”, enfatizou.

O diretor ainda ressaltou que as ações do ‘Fevereiro Roxo’, realizadas ao longo do mês, foram um grande sucesso, disseminando informações sobre doenças como Lúpus, Fibromialgia e agora, o Alzheimer. “Promovemos a empatia e o respeito pelas pessoas que convivem com essas doenças. A informação é um passo para quebrar tabus e construir uma sociedade mais inclusiva e acolhedora”, explicou.

Segundo dados do Ministério da Saúde, 1,2 milhão de brasileiros têm Alzheimer e 100 mil novos casos são diagnosticados por ano no país. A Organização Mundial da Saúde estima que 55 milhões de pessoas vivam com algum tipo de demência, sendo Alzheimer a mais comum, atingindo sete entre dez indivíduos nessa situação no mundo.

Felipe Souza, encaminhado para consulta cardiológica no hospital, ressaltou a importância da ação. “Tenho um familiar próximo que sofre de Alzheimer e testemunhei, com profunda tristeza, o impacto avassalador que essa enfermidade causa na vida de todos os envolvidos. Parabenizo a equipe do Regional por abordar temas tão importantes como este, promovendo a conscientização da população”, destacou.

Sensibilização – As ações educativas no Regional em Marabá integram o projeto “Saúde em Foco”, do Serviço de Humanização do hospital, que fornece informações sobre saúde à comunidade. A iniciativa percorreu, com equipe multiprofissional, corredores e unidades de internação, distribuindo informativos e levando esclarecimentos sobre o Alzheimer aos pacientes.

A enfermeira Odaires Holanda, uma das palestrantes da ação, explicou que no início os sintomas do Alzheimer são leves, mas se agravam com o tempo, sendo importante estar atento aos sinais e buscar ajuda médica o quanto antes, embora possa ocorrer em pessoas mais jovens, é mais comum em idosos, especialmente com mais de 65 anos.

“Perda de memória recente, dificuldade em executar tarefas cotidianas, desorientação temporal e espacial, além de dificuldade em encontrar palavras ou articular pensamentos são sinais frequentes do Alzheimer. Outros sintomas comuns são alterações de humor, irritabilidade, confusão e dificuldade na tomada de decisões”, acrescentou a profissional.

A profissional ainda ressaltou que não há cura para doença, mas existem abordagens de tratamento para controlar sintomas e retardar a sua progressão. “Existem medicamentos que melhoram as funções cognitivas e o comportamento, e terapias não farmacológicas como estimulação cognitiva e exercícios físicos regulares, que ajudam na promoção do bem-estar do paciente. O apoio emocional para a família e o paciente também são fundamentais”, afirmou.

Perfil – O Hospital Regional do Sudeste pertence ao Governo do Pará e é gerenciado pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade é referência para procedimentos de média e alta complexidade para mais de um milhão de pessoas, em 22 municípios da região.

Fonte: Ascom HRSP e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/02/2024/07:16:46

