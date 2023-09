Regional do Tapajós comemora primeiro mês de vida de bebê na UTI Neonatal

Momento foi especial porque foi o primeiro encontro da mãe Ângela Maria Bezerra, de 33 anos, com o filho Samuel – (Foto: Divulgação).

Samuel nasceu prematuro, com apenas 34 semanas, e ganhou da equipe do Hospital Regional do Tapajós (HRT), em Itaituba, no sudoeste do Pará, uma festa repleta de amor e carinho, nesta quarta-feira (27). O motivo da comemoração foi o primeiro mês de vida do bebê, que segue internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI).

O momento se tornou ainda mais especial, porque foi o primeiro encontro do bebê com a mãe, Ângela Maria Bezerra, de 33 anos. “Louvo a Deus por esse momento, esperei muito para vê-lo. Sou grata pela equipe que cuidou dele. Fiquei surpresa quando vi que tinham feito uma festinha para comemorar a vida dele. Tenho fé que muito em breve ele terá mais evoluções”, disse.

O bebê passa boa parte do tempo em uma rede adaptada ao seu tamanho, dentro da incubadora, na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI). A redeterapia é uma técnica na qual os bebês com o quadro clínico estável são colocados em pequenas redes dentro da incubadora.

A médica pediatra Samille Muniz, destacou a dedicação da equipe para a recuperação rápida de Samuel. “Esse momento é de extrema importância, o primeiro contato é necessário para aumentar o vínculo entre eles, para progresso no processo de amamentação e a equipe está muito feliz em participar disso”, declarou.

Matheus Coutinho, diretor geral do Hospital Regional do Tapajós disse que a unidade se destaca por suas ações de humanização. “Estamos sempre em busca de novas maneiras de aprimorar nossas ações de humanização, pois sabemos que um atendimento mais acolhedor e humanizado pode fazer toda a diferença na recuperação e bem-estar dos nossos pacientes”, lembrou.

Serviço:

A unidade oferta assistência em média e alta complexidade, atendendo, além de Itaituba, moradores de municípios como Aveiro, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis e Trairão. O Hospital é administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS), em parceria com a Sespa.

O Regional do Tapajós tem 153 leitos de internação, sendo 81 clínicos cirúrgicos, 19 clínicos médicos, 20 de UTI adulto, 10 de UTI pediátrica, 10 de UTI neonatal, oito ginecológicos e obstétricos e cinco leitos na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) Canguru.

