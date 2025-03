Reino Unido alerta para novos vírus com potencial pandêmico

Pesquisadores seguem apontando riscos de novas doenças | Reprodução/Prefeitura do Recife

Agência de Segurança da Saúde (UKHSA) divulgou uma lista de vírus que representam sérias ameaças à saúde pública e que podem desencadear crises globais no futuro

A possibilidade de novas pandemias voltou ao centro das discussões no Reino Unido. A Agência de Segurança da Saúde (UKHSA) divulgou uma lista de vírus que representam sérias ameaças à saúde pública e que podem desencadear crises globais no futuro. Entre eles, quatro já circulam no território britânico.

O levantamento foi feito com base na capacidade de transmissão desses vírus, na gravidade das doenças que podem causar e na vulnerabilidade do país diante dessas ameaças emergentes. O objetivo é direcionar pesquisas para o desenvolvimento de vacinas e tratamentos antes que um novo surto global aconteça.

Doenças sob monitoramento

A lista divulgada inclui doenças já conhecidas, mas que podem ganhar maior impacto devido a mutações ou mudanças ambientais. Entre os principais riscos identificados estão:

Gripe aviária – Embora a transmissão para humanos seja rara, há o temor de que o vírus sofra mutações e se torne mais contagioso entre pessoas.

Doenças transmitidas por mosquitos – Com o aumento das temperaturas devido às mudanças climáticas, infecções como dengue e febre do Nilo Ocidental podem se tornar mais frequentes no Reino Unido.

Famílias virais de alto risco:

Paramyxoviridae – Inclui o sarampo e o vírus Nipah, que pode causar inchaço no cérebro.

Picornaviridae – Engloba vírus semelhantes ao da poliomielite.

Coronaviridae – Família à qual pertencem os coronavírus, incluindo o MERS, que circula no Oriente Médio.

Orthomyxoviridae – Responsável por diversas formas de gripe, incluindo a gripe aviária.

A comunidade científica se preocupa especialmente com o impacto que um novo vírus altamente contagioso poderia causar. O professor Mark Woolhouse, da Universidade de Edimburgo, declarou ao Daily Mirror que uma nova doença similar ao sarampo poderia ser devastadora.

“Esse vírus seria impossível de conter, mesmo com um confinamento rígido. Além de ser mais letal, ele afetaria principalmente as crianças, ao contrário da Covid”, alertou Woolhouse.

Já Isabel Oliver, diretora científica da UKHSA, enfatizou a necessidade de colaboração internacional. “As doenças infecciosas não conhecem fronteiras. Com o impacto das mudanças climáticas e outros fatores, há uma grande variedade de agentes patogênicos que podem causar a próxima pandemia.”

Fonte: Hannah Franco | Especial em O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/03/2025/15:27:46

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...