Rejeição a Trump supera aprovação pela 1ª vez na média das pesquisas

Foto: Reprodução | Dados reunidos pelo estatístico americano Nate Silver apontam que índice de desaprovação do presidente dos Estados Unidos está em 48,1%, contra 47,9% de aprovação. Trump assumiu cargo em 20 de janeiro

Um levantamento apontou que o índice de aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficou abaixo da desaprovação pela primeira vez desde o início de seu governo. Os dados, que reúnem médias de pesquisas, foram publicados na segunda-feira (10).

As informações foram compiladas pelo estatístico americano Nate Silver, conhecido nos Estados Unidos por suas análises de pesquisas eleitorais. O levantamento inclui mais de 200 pesquisas de diversos institutos realizadas desde 20 de janeiro.

Segundo a metodologia usada por Silver, a aprovação de Trump está em 47,9%, enquanto 48,1% dos entrevistados desaprovam o governo. Desde a posse, a média das pesquisas nunca havia registrado um índice de desaprovação superior ao de aprovação.

No início do governo, a aprovação de Trump chegou a superar a desaprovação por 11,6 pontos percentuais. No entanto, as curvas foram se aproximando nas últimas semanas.

Em 4 de março, uma pesquisa divulgada pela agência Reuters, realizada pelo instituto Ipsos, apontou que a economia e o custo de vida estão entre as principais preocupações dos cidadãos norte-americanos.

De acordo com o levantamento, 31% dos americanos aprovam a forma como Trump lida com o custo de vida no país, uma queda de três pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, feita entre 21 e 23 de fevereiro. Enquanto isso, 54% desaprovam.

O levantamento também mostrou que 51% dos entrevistados reprovam a política de comércio internacional de Trump. O presidente dos EUA anunciou uma série de tarifas sobre parceiros comerciais importantes, e economistas alertam que as medidas podem elevar a inflação no país.

Por outro lado, Trump tem maior apoio popular em relação às políticas de imigração e à redução do funcionalismo público.

Fonte: g1

