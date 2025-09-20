Relator da PEC da Blindagem no Senado vai pedir rejeição do texto na Comissão de Constituição e Justiça

Plenário do Senado Federal. — Foto: Ton Molina/Fotoarena/Agência O Globo

O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, vai apresentar o parecer na semana que vem. A PEC aprovada na Câmara torna quase impossível a prisão e a abertura de ações penais contra parlamentares.

O relator da PEC da Blindagem no Senado vai pedir a rejeição do texto na Comissão de Constituição e Justiça. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, vai apresentar o parecer na semana que vem. A PEC aprovada naCâmara torna quase impossível a prisão e a abertura de ações penais contra parlamentares. A proposta também amplia o alcance do foro privilegiado para incluir presidentes de partidos.

Alessandro Vieira já tinha se manifestado contra a PEC da Blindagem após a aprovação do projeto na Câmara. Parlamentares da base governista convocaram manifestações para este domingo (21) contra a PEC da Blindagem e os senadores estão sendo pressionados nas redes sociais a votar contra o projeto.

O senador Fabiano Contarato, do PT, fez um pronunciamento compartilhado nas redes que teve mais de 3 milhões de visualizações e 24 mil mensagens, a maioria endossando a fala do parlamentar. Depois da pressão nas redes sociais, pelo menos quatro deputados pediram desculpas aos eleitores por terem votado a favor da PEC da Blindagem.

Pedro Campos, do PSB de Pernambuco; Thiago de Joaldo, do Progressistas de Sergipe; Sylvie Alves, do União Brasil de Goiás, e Merlang Solano, do PT do Piauí, disseram que estão arrependidos. Em vídeos divulgados nas redes sociais, os deputados Pedro Campos e Thiago de Joaldo tentaram justificar o voto, mas admitiram que tomaram a decisão errada.

Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/09/2025/08:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...