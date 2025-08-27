Relatora vota no TSE pela cassação do governador de Roraima

(Foto: Reprodução) -Tribunal julga denúncias de irregularidades nas eleições de 2022.

A ministra Isabel Gallotti, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), votou pela cassação dos mandatos do governador de Roraima, Antônio Denarium, e de seu vice, Edilson Damião, por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Isabel Gallotti é relatora da ação no TSE.

Para a ministra, foram praticadas diversas ações proibidas em ano eleitoral, que justificam a cassação. Entre elas: entrega de cestas básicas e benefícios; reforma de residências de famílias de baixa renda; repasse de quase R$ 70 milhões em recursos do governo estadual para 12 dos 15 municípios do estado e extrapolação de gastos com publicidade.

Ainda segundo a relatora, foram condutas extremamente reprováveis do ponto de vista ético e da probidade administrativa, com o objetivo de alavancar a candidatura à reeleição, afetando diretamente o equilíbrio do pleito eleitoral.

Denarium e Damião haviam sido condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RO) por uso da máquina pública e uso eleitoral dos programas sociais “Cesta da Família” e “Morar Melhor”. O Tribunal determinou a cassação dos mandatos, a realização de novas eleições e declarou o governador inelegível por oito anos. Mas os políticos recorreram ao TSE e aguardam no cargo o julgamento final do caso.

Pelas redes sociais, o governador Antônio Denarium se posicionou. Ele afirmou viver em uma democracia e que não vai desistir do estado de Roraima, tendo sido eleito pelo povo para trazer desenvolvimento e oportunidades.

O julgamento, nessa terça-feira (26/8), foi suspenso após pedido de vista do ministro André Mendonça, e ainda não há data para retorno.

