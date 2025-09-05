Relatório de agosto revela que jovens lideram estatísticas de acidentes em Novo Progresso

Foto: Getty Imagens/Ilustrativa | A cada mês, os números de acidentes de trânsito em Novo Progresso reforçam um cenário de alerta e preocupação para toda a comunidade. O mais recente relatório, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde e referente ao mês de agosto de 2025, revelou que foram registrados 98 acidentes, sendo que 44 das vítimas estão na faixa etária de 18 a 29 anos. Esse dado chama a atenção por evidenciar que os jovens continuam sendo os mais atingidos pela violência no trânsito.

O levantamento mostra ainda que as motocicletas lideram disparado as estatísticas, com 76 ocorrências, representando quase 80% do total. Esse dado reforça a vulnerabilidade dos condutores mais jovens, que muitas vezes utilizam a moto como principal meio de transporte para deslocamento diário.

Além da alta quantidade de registros, as consequências também são graves: 5 pessoas perderam a vida em decorrência de acidentes e outras 23 precisaram ser transferidas para hospitais de maior complexidade, devido à gravidade dos ferimentos.

A planilha oficial com os dados completos foi anexada ao relatório e segue publicada para acesso público.

📍 Anexo — Relatório agosto/2025:

Esses números levantam questões importantes sobre a necessidade urgente de políticas públicas voltadas para a segurança no trânsito, especialmente voltadas aos jovens. Entre as medidas destacam-se: intensificação da fiscalização, promoção de campanhas educativas nas escolas e comunidades, incentivo ao uso de equipamentos de proteção individual e ações voltadas para conscientizar sobre os riscos da alta velocidade, consumo de álcool e uso de celular durante a condução.

🚨 Alerta à sociedade: quando quase metade das vítimas de acidentes de trânsito está concentrada em uma faixa etária tão jovem, é preciso refletir sobre o futuro. Além da dor e do sofrimento causados às famílias, esses acidentes resultam em perdas sociais e econômicas, já que muitos desses jovens estão em idade produtiva, estudando ou iniciando suas carreiras profissionais.

A situação exige união entre poder público, comunidade, escolas e famílias. A preservação da vida deve estar acima de qualquer pressa ou imprudência no trânsito.

Conteúdos Relacionados:

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/09/2025/13:19:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...