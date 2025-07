Relatório expõe crise e retrocesso no saneamento básico em Manaus

Foto: Reprodução | Relatório da Trata Brasil mostra que Manaus caiu para a 87ª posição entre as 100 maiores cidades no Ranking do Saneamento 2025. A cidade segue entre as 20 piores do país, com altas perdas de água (704,92 litros por ligação/dia). Pra se ter ideia, a capital do Amazonas tem apenas 28,46% de esgoto coletado e 22,31% tratado

Manaus permanece entre as capitais com os piores indicadores de saneamento básico do país, segundo a edição de 2025 do estudo “Ranking do Saneamento” elaborado pelo Instituto Trata Brasil. O levantamento, baseado nos dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SINISA), aponta retrocessos e baixos investimentos na capital do Amazonas, além de destacar os desafios enfrentados por outras cidades da Região Norte.

Ranking e indicadores alarmantes

O retrocesso no saneamento básico de Manaus é evidenciado pela piora da cidade no Ranking do Saneamento em 2025. A capital amazonense figura entre os 20 piores municípios do país, ocupando a 87ª posição entre os 100 maiores. Apesar de ter investido R$ 704,92 por habitante entre 2019 e 2023, os principais indicadores permaneceram estagnados ou pioraram.

A coleta de esgoto continua abaixo de 30% e o tratamento atinge apenas 22,31% — níveis semelhantes aos observados anos atrás. Além disso, as perdas de água por ligação chegaram a 704,92 litros por dia, valor quase três vezes superior à meta considerada aceitável. Esses dados indicam ineficiência na aplicação dos recursos e reforçam a tendência de retrocesso nos serviços de saneamento da cidade.

Entre as 27 capitais brasileiras, Manaus ocupa a 87ª colocação no ranking geral. Os dados mostram que, apesar de alcançar 97,98% de atendimento total de água, a cidade apresenta apenas 28,46% de cobertura em esgotamento sanitário, muito abaixo da média nacional de 55,2%. Em relação ao tratamento do esgoto, o percentual cai ainda mais: apenas 22,31% do esgoto gerado é tratado na capital amazonense.

Esses índices colocam Manaus entre as oito capitais que figuram no grupo dos 20 piores municípios do Brasil em saneamento básico. As outras capitais na mesma situação são Recife (PE), Maceió (AL), São Luís (MA), Belém (PA), Rio Branco (AC), Macapá (AP) e Porto Velho (RO).

Investimentos abaixo do necessário

O relatório revela que Manaus investiu R$ 704,92 por habitante entre os anos de 2019 e 2023. Isso representa uma média anual de R$ 140,98 por habitante, valor significativamente abaixo do patamar de R$ 223,82 por habitante estabelecido pelo Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) como necessário para a universalização dos serviços até 2033.

Além disso, o estudo aponta que Manaus registrou uma das maiores perdas de água por ligação entre as capitais brasileiras: 704,92 litros por ligação por dia, número muito superior à meta de excelência de 216 litros por ligação/dia estabelecida pela Portaria 490/2021 do Ministério das Cidades.

Comparação com outras capitais

Enquanto Manaus patina nos indicadores, cidades como Curitiba (PR), São Paulo (SP) e Niterói (RJ) figuram entre as melhores do ranking, com índices superiores a 99% de abastecimento de água e mais de 90% de coleta e tratamento de esgoto.

Entre todas as capitais, apenas Cuiabá (MT) apresentou investimento per capita acima do necessário, com R$ 415,02 por habitante. A média das capitais brasileiras, no entanto, foi de apenas R$ 130,05 por habitante. Rio Branco (AC) apresentou o pior desempenho em investimento per capita, com R$ 8,09 por habitante.

Cenário nacional

No Brasil, a média de atendimento total de água nas 100 maiores cidades analisadas foi de 93,91%, enquanto o atendimento total de esgoto ficou em 77,19%. O estudo destaca a correlação direta entre volume de investimento e melhoria nos indicadores: os 20 melhores municípios investiram em média R$ 176,39 por habitante por ano entre 2019 e 2023, mais que o dobro dos R$ 78,40 investidos pelos 20 piores.

Outro problema recorrente é a elevada perda de água. A média nacional foi de 40,3%, mas nos 20 piores municípios — grupo que inclui Manaus — a média chegou a 45,51%. Já as perdas por ligação atingiram a média de 691,49 litros por dia — o triplo da meta ideal de 216 litros por ligação por dia.

Marco Legal do Saneamento em risco

O relatório alerta que, com os investimentos atuais, será difícil cumprir as metas do Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei nº 14.026/2020), que estabelece a universalização do acesso à água e ao esgoto até 2033. A defasagem de investimentos em cidades como Manaus compromete seriamente esse objetivo.

Apesar de avanços pontuais em alguns indicadores de abastecimento, a situação geral do saneamento no estado do Amazonas e, especialmente, em sua capital, evidencia um desafio estrutural que requer ações urgentes de planejamento, financiamento e fiscalização efetiva dos serviços.

