Remo perde nos pênaltis e é eliminado pelo São Raimundo-RR

Remo ficou no meio do caminho e amarga vexame na Copa Verde | Mauro Ângelo / Diário do Pará

Time de Roraima elimina o Remo dentro do Baenão e avança para a próxima fase da Copa Verde.

Atorcida do Remo não entrou no estádio Baenão e parecia que o destino ia aprontar para o time remista, que teve uma noite amarga um dia depois de completar 120 anos de fundação.

Assim como em 2018, o Remo caiu na primeira fase da Copa Verde 2025. Agora, o Leão foi eliminado pelo São Raimundo-RR com derrota nos pênaltis por 4 a 3 após empate em 1 a 1 no tempo normal em partida realizada, nesta quinta-feira (6), no estádio Evandro Almeida, na capital paraense.

O Remo deixa a competição de forma precoce e aumenta a pressão da torcida para a sequência do Parazão e as competições nacionais, como a Copa do Brasil 2025 e o Campeonato Brasileiro Série B 2025.

O JOGO

O jogo começou morno e as emoções demoraram a acontecer, mas o São Raimundo tomou as ações e foi recompensado: o atacante Felipe arrisca de fora da área e contou com a falha do goleiro Marcelo Rangel para abrir o placar para o time roraimense.

Mas a vantagem do time visitante não durou muito: o árbitro marcou pênalti em cruzamento de Marcelinho e o atacante Adailton cobrou com estilo para empatar o jogo para o Leão Azul.

O Remo levou perigo com a finalização de Pedro Castro, que chutou com perigo após cobrança de escanteio. Logo depois, o time remista teve um prejuízo sem tamanho com a expulsão do volante Jaderson, que recebeu o segundo amarelo após falta cometida no fim do primeiro tempo.

No segundo tempo, o São Raimundo-RR foi ao ataque e assustou aos sete minutos: Luã cruza na área e Railson cabeceia sozinho para fora sem marcação.

O Remo viu o São Raimundo-RR dominar as ações, mas o time visitante também teve que jogar com dez: Bazilio parou Guty com falta e acabou sendo expulso de campo aos 34 minutos.

O Leão teve a última chance do jogo com o garoto Guty, que chutou forte para boa defesa do goleiro. O arqueiro Carlos Henrique ainda parou o atacante Felipe Vizeu.

PENALIDADES

O Remo perdeu as duas primeiras cobranças com Pavani e Felipe Vizeu, enquanto que o goleiro Marcelo Rrangel defendeu apenas uma cobrança. Coube ao jogador Raí para marcar o gol da eliminação azulina dentro do Baenão.

PRÓXIMOS JOGOS

O Remo volta a campo no domingo (8), quando enfrenta a Tuna Luso Brasileira no estádio Mangueirão, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Paraense 2025.

FICHA TÉCNICA

REMO: Marcelo Rangel, Dener (Pavani), Rafael Castro e Alvariño; Marcelinho, Pedro Castro, Jaderson e Sávio (Klauss); Maxwell (Guty), Adailton (Reynaldo) e Ytalo (Felipe Vizeu)

Técnico: Rodrigo Santana

SÃO RAIMUNDO-RR: Carlos Henrique; Luã, Guigui, Vera Cruz e Maicon; Bazilio, Belão (Klebinho) e Felipe (Wendel); Ygor (Ryan), Railson (Jeff Silva) e Guilherme (Raí)

Técnico: Chiquinho Viana

ÁRBITRO: Rafael Odílio Ramos dos Santos (MT)

ASSISTENTES: Gustavo Aníbal Silva Ribeiro (MT) e Gislan Antônio Garcia (MT)

CARTÃO AMARELO: Jaderson e Pavani (REM); Guigui, Jeff Silva e Raí (SRO)

CARTÕES VERMELHOS: Jaderson (REM) e Bazilio (SRO)

LOCAL: estádio Baenão, Belém (PA)

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/02/2025/11:07:57

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...