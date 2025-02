Remo vence clássico com a Tuna e se recupera após tropeços

Felipe Vizeu e Adílton marcaram (Cristino Martins/O Liberal)

Com a vitória de 3 a 0, o Leão chegou aos 13 pontos, abrindo vantagem de 3 pontos sobre o Paysandu e Bragantino.

O Remo venceu a Tuna Luso por 3 a 0 neste domingo (9), no Estádio Mangueirão, ampliou sua liderança no Parazão e afastou a crise que rondava o Baenão após dois tropeços. Com a vitória, o Leão chegou aos 13 pontos, abrindo vantagem de 3 pontos sobre Paysandu e Bragantino. Buscando recuperação após empatar com o Capitão Poço na última rodada e ser eliminado na Copa Verde pelo São Raimundo (RR), o técnico azulino promoveu seis mudanças na equipe, incluindo a estreia de Klaus como titular na zaga e a presença do jovem Kadu, de 19 anos, na lateral direita.

A Tuna Luso iniciou o jogo pressionando o Remo logo nos primeiros segundos, com Wesley cruzando perigosamente. A Águia do Souza seguiu atacando. Aos 3 minutos, Gabriel Furtado arriscou um chute cruzado, exigindo a defesa do goleiro Marcelo Rangel.O Remo encontrou dificuldades nos primeiros 10 minutos para criar jogadas. Após a pressão inicial da Tuna, o Leão equilibrou as ações e ajustou seu esquema 3-4-3, buscando contra-ataques rápidos. A Tuna manteve a agressividade nas transições ofensivas, mas sem efetividade.

Aos 14 minutos, o Remo abriu o placar. Jaderson fez bela jogada, atraiu dois marcadores e deu belo passe para Edson Kauã, que cruzou para Felipe Vizeu. O atacante ajeitou para Maxwell, que finalizou com precisão, marcando seu terceiro gol em cinco jogos com a camisa azulina. Após o gol, a Tuna diminuiu a intensidade, permitindo ao Remo maior controle do jogo.A Tuna tentou responder, principalmente com Gabriel Furtado. Aos 32 minutos, ele aproveitou um erro de corte de Kadu, mas chutou para fora. No fim do primeiro tempo, a equipe sofreu com erros de passe e falta de aproximação entre os jogadores. O Remo, bem postado defensivamente, teve algumas saídas ao ataque, mas sentiu falta de profundidade e da participação de Ytalo, pouco acionado.O jogo seguiu equilibrado até os 45 minutos, com a Tuna buscando chances sem sucesso. O Remo quase ampliou aos 42, mas a bola passou por toda a área e ficou com o goleiro. Antes do intervalo, Wesley ainda arriscou de longe, mas a bola saiu perto do gol de Rangel.

2º Tempo

No segundo tempo, a Tuna iniciou pressionando pelo lado direito, mas o time mostrou cansaço. O Remo mudou seu ataque, tirando Ytalo e colocando Pedro Castro. O capitão azulino saiu de campo visivelmente insatisfeito, jogando a braçadeira de capitão no gramado.No entanto, a mudança surtiu efeito e o Leão mostrou mais preparo físico, assumindo o controle do jogo. Aos 22 minutos, após cobrança de escanteio, Reynaldo desviou de cabeça e Felipe Vizeu, quase embaixo da trave, completou para o gol, ampliando a vantagem azulina. A Tuna tentou reagir com mudanças ofensivas, mas sentiu o desgaste físico e perdeu intensidade. Aos 38, Adaílton, que tinha acabado de entrar, aproveitou falha da defesa adversária e marcou o terceiro gol do Remo, garantindo a vitória. Foi seu quarto gol com a camisa do Remo, três pelo Parazão e um pela Copa Verde.Nos minutos finais, Alex Silva ainda acertou a trave, mas a equipe cruzmaltina não conseguiu diminuir o placar, que ficou 3 a 0 para o Leão.

Ficha TécnicaData: 09/02/2025

Hora: 18h

Local: Mangueirão

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva

Assistentes: Jhonathan Leone Lopes e Acácio Menezes Leão

Quarto Árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro

VAR: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento FilhoGols: Maxwell 14’/1T, Felipe Vizeu 22’/2T e Adaílton 38’/2T (Remo)Cartão amarelo: Pavani (Remo)

Cartão vermelho:Tuna Luso: Lucão; George, Dedé, Marlon, Wesley (Pedrinho); Renan Metz (Thiago Bagagem), Kauê, Paranhos; Jayme (Alex Silva), Edgo (Palhoça) e Gabriel Furtado (Luquinha).

Técnico: Ignácio NetoRemo: Marcelo Rangel; Kadu, Rafael Castro, Klaus, Reynaldo; Giovanni Pavani, Jaderson, Edson Kauã (Marcelinho); Maxwell (Adaílton), Felipe Vizeu (Tico) e Ytalo (Pedro Castro).

Técnico: Rodrigo Santana

