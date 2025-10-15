Remo vence o Paysandu e garante três pontos no clássico paraense

Foto: Reprodução | Gol de falta nos acréscimos garante vitória azulina por 3 a 2 no Mangueirão

O clássico entre Paysandu e Remo, realizado na noite desta terça-feira (14), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, foi marcado por reviravoltas e fortes emoções até o apito final. No Mangueirão, o Leão Azul levou a melhor sobre o maior rival ao vencer por 3 a 2, garantindo três pontos importantes na competição.

O Remo abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, com um belo gol do volante Caio Vinícius. Já na etapa final, Pedro Castro ampliou o marcador para 2 a 0, dando vantagem ao time azulino.

O Paysandu reagiu e voltou para o jogo com Maurício Garcez, que marcou de cabeça e diminuiu a diferença. Embalado pela torcida, o Papão pressionou e conseguiu o empate com Wendel, após um bate-rebate dentro da área.

Quando tudo indicava que o clássico terminaria empatado, Diego Hernández, camisa 33 do Remo, cobrou falta com precisão e selou a vitória azulina nos minutos finais: 3 a 2.

Com o resultado, o Paysandu permanece com 26 pontos e amarga a nona derrota no segundo turno, ficando cada vez mais próximo da zona de rebaixamento. O time volta a campo na próxima segunda-feira (20), às 19h, contra a Ferroviária-SP, na Arena Fonte Luminosa. Já o Remo encara o Athletic-MG no sábado (18), às 20h30, no Estádio Baenão.

