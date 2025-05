Remo vence o Vila, segue invicto e assume vice-liderança da Série B

Leão segue com tudo na Segundona | Samara Miranda/Remo

Com gols de Marcelinho e Régis, Leão Azul faz 2 a 0 no Mangueirão, chega aos 15 pontos e segue com 100% de aproveitamento no Mangueirão após sete rodadas.

O Clube do Remo venceu o Vila Nova por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (14), no Mangueirão, em Belém, em jogo da sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Marcelinho e Régis marcaram os gols.

Com o resultado, o Leão Azul chega aos 15 pontos, assume a vice-liderança da competição, segue invicto na Segundona e com 100% de aproveitamento como mandante.

Já o Tigrão cai para a terceira colocação com 13 pontos. Na próxima rodada, o Remo encara o Atlético Goianiense no Antônio Accioly, domingo (18), às 16h. Já o Vila recebe o Athetico-PR no sábado (17), no OBA, às 18h30.

Primeiro Tempo:

O jogo começou com o Remo tentando ditar o ritmo de jogo, mas o Vila Nova logo igualou as ações e passou a ter mais volume de jogo. A equipe goiana trocava passes no ataque, mas não conseguia furar o bloqueio defensivo azulino.

Aos 25 minutos, Poveda exigiu grande defesa de Marcelo Rangel com um chute no ângulo. No lance seguinte, voltou a finalizar, dessa vez de cabeça, mas a arbitragem assinalou falta. Sem querer dar confiança aos visitantes, o Remo começou a agredir mais.

Aos 34 minutos, o Mangueirão explodiu. Pedro Castro cruzou da esquerda e Marcelinho, livre na área, apareceu como elemento surpresa para abrir o placar: 1 a 0 Remo.

O gol animou o time da casa, que não demorou a ampliar. Aos 39, Alan Rodríguez cobrou falta, a bola desviou na barreira e sobrou limpa para Adaílton marcar. No entanto, o VAR marcou impedimento do atacante azulino.

No fim, o time goiano tentou diminuir em bola parada com João Vieira, mas a zaga do Remo e o goleiro Marcelo Rangel seguraram a vantagem até o apito final da primeira etapa. O Leão foi para o intervalo com a vantagem.

Segundo Tempo:

O Leão voltou assustando com Pedro Rocha com um chute forte defendido por Halls. No entanto, o Vila Nova adotou outra postura tentando pressionar o Remo no campo de defesa e buscando o empate a qualquer custo.

A resposta do Vila veio em sequência: João Vieira cobrou falta na área e Marcelo Rangel fez boa defesa aos 4 minutos. Dois minutos depois, Pagnussat desviou escanteio com perigo, mas a bola foi para fora.

O Tigrão seguiu em cima e chegou a assustar novamente aos 10 minutos, quando Poveda cruzou para trás, mas a zaga azulina chegou na hora e afastou o perigo da área.

Apesar do domínio do Vila, o Remo resistiu e teve chance clara de ampliar aos 14: Pedro Rocha deixou o marcador no chão e tocou por cobertura na saída de Halls, mas William Formiga salvou quase em cima da linha.

Aos poucos, o Leão Azul retomou o controle e melhorou com as substituições. Daniel Cabral e Kadu deram novo fôlego à equipe, que voltou a dominar as ações. Pedro Rocha quase marcou o segundo aos 23, após chute cruzado que passou perto.

Com o Leão mais solto em campo, o gol não demorou. Aos 31 minutos, após cruzamento na área, a bola passou por três defensores do Vila Nova e sobrou para Kadu, que chutou para o meio. Régis apareceu livre na área e empurrou para o fundo da rede: 2 a 0 no Mangueirão.

Com a vantagem ampliada, o Remo administrou bem o restante do jogo, segurou o ímpeto do adversário e garantiu mais três pontos importantes diante da torcida, seguindo 100% como mandante na competição e o único invicto após sete rodadas.

Fonte: DOL/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/05/2025/09:29:56

