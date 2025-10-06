Remo vence Operário no apagar das luzes e segue na cola do G4

Foto:Reprodução | Com a vitória, o Remo vai a 45 pontos, três a menos que o Athletico-PR, quarto colocado e que joga ainda na noite de hoje, contra o Atlético-GO

O Remo venceu o Operário-PR por 1 a 0 na tarde deste domingo (5), no estádio Germano Kruger. O herói da partida foi o meio-campo Jaderson, que saiu do banco para marcar aos 45 minutos do segundo tempo, de cabeça. Com a vitória, o Remo vai a 45 pontos, três a menos que o Athletico-PR, quarto colocado e que joga ainda na noite de hoje, contra o Atlético-GO. A próxima partida do Leão será justamente contra o Furacão, na próxima quinta-feira (9), em Belém, um confronto direto pelo acesso.

1º Tempo

O primeiro tempo em Ponta Grossa começou com o Remo mais à vontade, mesmo fora de casa. Sem o artilheiro Pedro Rocha e o capitão Reynaldo, lesionados, Guto Ferreira escalou Kayky Almeida e Klaus na zaga e deu as primeiras chances a Panagiots e Nathan Camargo no meio.

O time paraense entrou em campo marcando alto e trocando passes próximos à área adversária. Logo aos 7 minutos, Nico Ferreira obrigou o goleiro Elias a espalmar para escanteio após chute de longa distância, e Panagiots também arriscou de fora da área aos 16, mas de forma bizarra. O Remo continuou tentando tabelas e jogadas próximas a área adversária, arriscando chutes de fora da área com frequência atípica, o que pode evidenciar já uma mudança de Guto Ferreira.

A partir da metade do primeiro tempo, o Operário-PR equilibrou as ações e foi superior até o final da etapa. Com bolas paradas e chutes de média distância, levou perigo ao gol de Marcelo Rangel, especialmente com Ademilson, que fez Rangel trabalhar em defesa difícil aos 33 minutos. Boschilia ainda arriscou de fora da área aos 42, a bola raspou o ângulo do goleiro azulino.

2º Tempo

O segundo tempo começou com um desfalque importante para o Remo: o goleiro Marcelo Rangel, que havia sentido no primeiro tempo, deu lugar a Ygor Vinhas. Logo nos primeiros minutos o Operário-PR tomou a iniciativa, pressionou e criou chances, como no chute de Zuluaga que passou perto. O Remo, por sua vez, mostrava dificuldade de organização no meio-campo e menor ritmo ofensivo.

Percebendo a queda de produção, Guto Ferreira mexeu na equipe aos 15 minutos, trocando Nico Ferreira e Diego Hernández por Janderson e Marrony para dar gás novo aos lados do ataque. A partir daí o jogo ficou mais aberto, mas com poucas finalizações claras. O Operário ameaçou em cruzamento de Boschilia, cortado por Kayky Almeida, enquanto João Pedro, pelo lado do Remo, empilhava erros no ataque, fazendo o torcedor sentir a ausência do artilheiro Pedro Rocha.

Quando o empate parecia definido, aos 45 minutos surgiu o herói improvável. Jaderson, camisa 10 do Leão, que começou a temporada como titular e estava no banco, completou livre de cabeça, após jogada de Janderson pela esquerda, garantindo a vitória azulina fora de casa, segundo jogo e segunda vitória do time sob o comando de Guto Oliveira.

