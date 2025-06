Reportagens sobre influência do garimpo e das facções nas eleições ganham prêmio de jornalismo investigativo

Jornalistas Rafael Soares e Eduardo Gonçalves, de O GLOBO, recebem premiação — Foto: Édson Caldas/ Inac

Cerimônia destacou trabalhos que contribuíram para promover a integridade e o combate à corrupção no país.

RESUMO

Reportagens do GLOBO sobre garimpo e crime nas eleições de 2024 são premiadas

As reportagens do GLOBO sobre a influência do garimpo ilegal e das facções criminosas nas eleições municipais de 2024 conquistaram prêmios no Instituto Não Aceito Corrupção. A série “O Garimpo no Poder” expôs como investigados utilizavam candidaturas para influenciar o poder local, enquanto “O Crime em Campanha” abordou o impacto de quadrilhas em disputas eleitorais. A premiação destacou a integridade e combate à corrupção.

Reportagem do GLOBO sobre a influência do garimpo ilegal em eleições municipais de 2024 nas cidades da Amazônia ganhou o primeiro lugar do Prêmio de Jornalismo Investigativo do Instituto Não Aceito Corrupção (Inac), associação sem fins lucrativos fundada em 2015 que reconhece projetos e práticas que se destacam na promoção da integridade no Brasil.

A série de matérias premiada “O Garimpo no Poder”, assinada pelo jornalista Eduardo Gonçalves e pelo fotógrafo Cristiano Mariz, mostrou como investigados por exploração ilegal atuaram durante as eleições municipais de 2024. A reportagem do GLOBO percorreu mais de 1.600 quilômetros pelo sudoeste do Pará para ouvir moradores, empresários e políticos nas cidades campeãs em alertas de garimpo do país. O trabalhou mostrou como investigados por exploração ilegal de minérios se utilizavam de candidaturas políticas para influenciar no poder local e afrouxar licenças ambientais.

O Garimpo no Poder

O GLOBO também conquistou o terceiro lugar na premiação, com a série de reportagens “O Crime em Campanha“, assinada pelo jornalista Rafael Soares. O trabalho retratou os impactos da ação de quadrilhas em disputas eleitorais pelas cinco regiões brasileiras.

O evento de premiação ocorreu nessa segunda-feira no Theatro Municipal, em São Paulo. Ao todo, foram avaliados mais de 200 trabalhos inscritos em sete categorias diferentes: Academia, Tecnologia e Inovação, Boas Práticas em Governança, Experiência Profissional, Comunicadores Locais, Integridade no Esporte e Jornalismo Investigativo.

