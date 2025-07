Repórter da Band empurra colega da Record ao vivo durante cobertura em São Paulo

Foto: Reprodução | A profissional optou por registrar um boletim de ocorrência. A Band afirmou que não compactua com o comportamento de seu jornalista.

Os repórteres Lucas Martins, da Band, e Grace Abdou, da Record, protagonizaram um bate-boca transmitido ao vivo pelas duas emissoras na tarde de terça-feira (1º). Eles disputavam a mesma pauta, sobre o desaparecimento de duas adolescentes em São Paulo, quando a situação saiu do controle diante das câmeras. A profissional optou por registrar um boletim de ocorrência. A Band afirmou que não compactua com o comportamento de seu jornalista.

Durante a cobertura exibida pelo Brasil Urgente, Martins acusou Grace de atrapalhar propositalmente seu trabalho, enquanto a repórter o confrontou ao vivo: “Por que você me empurrou?”.

Lucas confirmou o empurrão e justificou, irritado: “Porque você entrou propositalmente na minha frente, e não é a primeira vez”. Ele ainda chegou a chamá-la de “louca” durante o desentendimento

A transmissão da Record, com outro ângulo, deixou evidente o empurrão do profissional da Band: as imagens mostram Lucas Martins afastando a colega com força, gesto que chegou a ser descrito como “jogada longe” pelo apresentador do apresentador do Cidade Alerta, Reinaldo Gottino.

Pouco depois do incidente, ainda ao vivo no Brasil Urgente, Lucas se manifestou sobre o que Joel Datena chamou de “entrevero”. “Na disputa por espaço, tive uma atitude inaceitável. Acho que cabem poucas explicações. Estava ao vivo, buscando espaço. Isso é inaceitável e venho a público pedir desculpas por esse episódio lamentável”, declarou o repórter.

Em nota, a Record repudiou a agressão e informou que um boletim de ocorrência foi registrado, acrescentando que “medidas judiciais cabíveis serão tomadas”. Já a Band afirmou que fez uma advertência a Lucas Martins e se colocou à disposição da jornalista empurrada.

Veja a nota completa da Record:

“A Record condena veementemente a agressão praticada pelo repórter da Band, Lucas Martins, ocorrida na tarde desta terça-feira, 01 de julho, contra nossa repórter Grace Abdou. O boletim de ocorrência foi registrado e medidas judiciais cabíveis serão tomadas.”

Veja também o comunicado da Band na íntegra:

“A Band vem a público reafirmar seu compromisso, ao longo de seus 58 anos de história, com o respeito mútuo entre os profissionais da imprensa. A emissora sempre valorizou e respeitou a atuação das mulheres, que ocupam espaços de destaque nas redações e demais setores. A empresa não compactua com o episódio envolvendo o repórter Lucas Martins e a jornalista Grace Abdou, da Record. Ressaltamos que Lucas possui uma longa trajetória profissional na Band, sem registros de condutas semelhantes. Ele foi advertido e já se retratou publicamente em relação ao ocorrido.

A Band se coloca à disposição da jornalista e da Record com o sincero desejo de que o episódio seja superado e situações como essa não se repitam.”

