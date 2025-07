Repórter da Band pede desculpas ao vivo após empurrar jornalista da Record

Lucas Martins reconheceu erro durante participação no Brasil Urgente e classificou atitude como “inaceitável” após agressão à colega Grace Abdou

Durante a edição desta terça-feira (1º) do Brasil Urgente, o repórter Lucas Martins, da Band, voltou ao ar para pedir desculpas à jornalista Grace Abdou, da Record, após um desentendimento ao vivo que terminou com um empurrão. Em tom sério e sem rodeios, ele reconheceu o erro:

“Eu empurrei a Grace, vou repetir: isso é inaceitável. A gente fala bastante sobre isso, então eu venho aqui a público, pedir desculpas publicamente à Grace Abdou, uma colega de tantos anos. É um episódio lamentável, e eu só tenho isso a dizer: desculpa. Cabem poucas explicações do porquê. Simplesmente, desculpa.”

“Foi uma atitude da minha parte inaceitável, por isso fiz questão de voltar aqui, Joel [Datena]“, justificou.

Agressão ao vivo

A confusão entre os dois jornalistas aconteceu durante a cobertura do desaparecimento das adolescentes Layla e Sofia, de 13 e 16 anos. Enquanto Lucas Martins entrevistava uma testemunha que alegava ter informações importantes, Grace Abdou tentou se aproximar da fonte, o que irritou o repórter da Band.

Na transmissão, Lucas foi flagrado empurrando Grace e gritando “tá louca?”, para afastá-la. A repórter, surpresa, questionou ao vivo: “Por que você me empurrou?”. Ele respondeu: “Porque você está entrando na minha frente propositalmente, e não é a primeira vez que isso acontece.”

Joel Datena precisou intervir direto do estúdio para encerrar o link externo e retomar o controle da situação.

Record se manifesta e registra BO

Após o episódio, a Record emitiu nota oficial condenando a atitude de Lucas Martins, classificando o ocorrido como agressão. A emissora informou que um boletim de ocorrência foi registrado e que tomará as medidas judiciais cabíveis.

“A RECORD condena veementemente a agressão praticada pelo repórter da Band, Lucas Martins, contra nossa repórter Grace Abdou. O boletim de ocorrência foi registrado e medidas judiciais cabíveis serão tomadas”, diz o comunicado.

Até o fechamento desta matéria, a Band não se pronu

