Repórter esportivo sofre acidente e aguarda cirurgia no Pará

Foto: Reprodução | De acordo com informações divulgadas pelo próprio jornalista, ele sofreu fraturas no úmero do braço direito, além da tíbia e da fíbula da perna direita

O repórter Paulo Henrique, da Rádio Clube de Marabá, sofreu um acidente nesta sexta-feira (21/3) e está internado aguardando procedimento cirúrgico para tratar fraturas no braço e na perna no Hospital Municipal de Marabá (HMM). As causas do acidente ainda não foram informadas.

De acordo com informações divulgadas pelo próprio jornalista, ele sofreu fraturas no úmero do braço direito, além da tíbia e da fíbula da perna direita. Em áudio compartilhado nas redes sociais, Paulo Henrique tranquilizou amigos, familiares e colegas, ressaltando que já recebeu atendimento médico imediato e segue acompanhado por profissionais de saúde.

O repórter também destacou a solidariedade recebida de amigos, familiares e colegas de imprensa, além de jogadores do Águia de Marabá e representantes de empresas locais. Ele informou que a cirurgia será necessária para correção das fraturas, mencionando ainda que possui uma platina antiga no braço, colocada em 2003, que deverá ser retirada durante o procedimento.

Apesar do ocorrido, Paulo Henrique afirmou que permanece confiante em sua recuperação e agradeceu o apoio recebido de toda a comunidade.

