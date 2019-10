Residência multiprofissional da Uepa abre inscrições e oferta 20 vagas no HRBA

Residência multiprofissional tem vagas ofertadas no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) — Foto: Ascom HRBA/Divulgação

Oportunidades são nas áreas de atenção integral em ortopedia e traumatologia e atenção em oncologia. Saiba os requisitos para o processo seletivo.

Iniciaram as inscrições para o processo seletivo dos programas de Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade do Pará (Uepa), com início em 2020. Em Santarém, no oeste do estado, estão sendo ofertadas 20 vagas no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA). As inscrições são feitas exclusivamente pela internet até 7 de novembro.

Ao todo são ofertadas 124 vagas, sendo a maioria destinada para instituições localizadas em Belém. As vagas para Santarém são em duas áreas de concentração: atenção integral em ortopedia e traumatologia e atenção em oncologia. (Confira a tabela abaixo)

Vagas por profissionais e áreas de concentração no HRBA

Área de concentração Enfermagem Fisioterapia Terapia ocupacional Psicologia Serviço Social Farmácia Nutrição Total

Atenção integral em ortopedia e traumatologia 4 4 1 1 1 2 – 13

Atenção em oncologia 2 1 1 1 – 1 1 7

Fonte: Uepa

Os programas de Residências Multiprofissionais em Saúde são destinados para enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, cirurgiões, dentistas, farmacêuticos, biomédicos, fonoaudiólogos e educadores físicos, sendo bacharel ou licenciado. Já os de Residência em Área Profissional em Saúde são voltados, tão somente, para enfermeiros e cirurgiões dentistas.

Requisitos

Os candidatos deverão ter curso de graduação em Instituição de Ensino Superior oficial e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou ser portadores de diploma revalidado por universidade pública e brasileira, de acordo com legislação vigente e demais normas estabelecidas pelas comissões Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS) e de Residência Multiprofissional em Saúde (Coremu).

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar ciência do edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

As Residências Multiprofissionais e em Área Profissional em Saúde constituem-se em ensino de pós-graduação Lato Sensu, destinado às profissões que se relacionam com a saúde, e caracterizado por ensino em serviço, sob a orientação de profissionais de elevada qualificação ética e profissional, com carga horária de 60 horas semanais.

