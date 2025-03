Restaurante culpa Bolsa Família pela falta de funcionários

Restaurante em SP culpa o “pessoal do Bolsa Família e da cervejinha” pela dificuldade em contratar funcionários. | Reprodução/Redes Sociais

Placa que atribui a falta de funcionários a programa social e “cervejinha” em unidade do Freshouse Brasil, em São Paulo, provoca críticas e boicote nas redes sociais.

Nos últimos meses, estabelecimentos comerciais têm enfrentado desafios na contratação de funcionários, muitas vezes apontando fatores externos como justificativa. No entanto, uma unidade do restaurante Freshouse Brasil, localizada no Shopping Market Place, em São Paulo, levou essa narrativa a um novo patamar ao exibir uma placa polêmica que responsabilizava o programa Bolsa Família e o consumo de cerveja pela suposta dificuldade em preencher vagas. A mensagem rapidamente viralizou nas redes sociais e gerou forte indignação.

“Senhoras clientes, por favor, tenham paciência. O pessoal do Bolsa Família e da cervejinha não quer trabalhar”, dizia o aviso fixado no restaurante. “Estamos com muita falta de funcionários. Obrigado.”

A repercussão foi imediata. Usuários do Instagram e do Twitter criticaram o tom da mensagem, classificando-a como ofensiva e preconceituosa. Muitos sugeriram que a dificuldade de contratação poderia estar relacionada às condições oferecidas pelo próprio restaurante. “Traduzindo: o pessoal não quer trabalhar 12 horas por dia com um salário mínimo”, ironizou um internauta. Outro acrescentou: “Ou seja: é melhor receber 600/mês do que trabalhar ali kkkkk.”

Com o crescimento das críticas, houve um movimento espontâneo de boicote ao estabelecimento, com clientes declarando que não voltariam a consumir no Freshouse Brasil. Diante da repercussão negativa, a rede de restaurantes se manifestou por meio de uma nota oficial, na qual alegou que a placa foi confeccionada sem o conhecimento da diretoria.

“Reforçamos internamente com toda a nossa equipe a importância de uma comunicação alinhada com nossos princípios, que sempre prezam pelo respeito e acolhimento a todos”, informou a empresa. “Pedimos desculpas sinceras a qualquer pessoa que tenha se sentido ofendida.”

Apesar da retratação, o episódio segue gerando debates sobre as condições de trabalho no setor de serviços e a visão de alguns empresários sobre políticas sociais.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2025/12:56:37

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...