Restituição do IRPF 2025: Pará terá R$ 245 milhões pagos no segundo lote

Foto:Reprodução | Em Marabá, serão R$ 49.423.711,89 para 35.581 contribuintes, e em Santarém são R$ 24.994.012,69 para 18.197 contribuintes.

Boa notícia para quem está precisando como nunca daquele extra que aparece na conta, de surpresa: a partir das 10h desta segunda-feira, 23 de junho, será possível ter acesso ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física(IRPF) 2025 e descobrir se sua cota será paga já nesta leva. Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores.

Porém o dinheiro só deve ser depositado no dia 30 de junho, ao longo de todo o dia, uma semana depois da abertura da consulta. Vale lembrar que o pagamento só pode ser feito em conta de mesma titularidade do contribuinte. Para informações detalhadas e para saber se sua restituição está neste lote, acesse gov.br/receitafederal.

Restituição do Imposto de Renda 2025

No estado do Pará, o valor total de R$ 245.865.508,18 será distribuído entre 143.737 contribuintes. Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, 314.077 contribuintes terão direito a créditos no valor total de R$ 525.638.191,13. Em todo o Brasil, serão feitas 6,5 milhões, totalizando R$ 11 bi, neste segundo lote.

Por Delegacia do estado

Os contribuintes atendidos pela Delegacia da Receita Federal em Belém e unidades jurisdicionadas somam 89.959 contribuintes que terão direito a R$ 171.447.783,60.

Em Marabá, serão R$ 49.423.711,89 para 35.581 contribuintes, e em Santarém são R$ 24.994.012,69 para 18.197 contribuintes.

Como Consultar a Restituição

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet gov.br/receitafederal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

O que fazer se não receber a restituição?

Para não haver prejuízo ao contribuinte, a RFB oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo agente financeiro Banco do Brasil pelo prazo de até um ano da primeira tentativa de crédito. Assim, o contribuinte poderá corrigir os dados bancários para uma conta de sua titularidade.

Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, acessando o endereço bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Ao utilizar esse serviço o contribuinte deve informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. Após isso, deve-se aguardar nova tentativa de crédito.

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/06/2025/07:24:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...