Resultado do Fies 2025 será divulgado nesta terça-feira; saiba como acessar

Resultado será divulgado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

MEC não anunciou o horário em que os resultados devem ser divulgados

A lista dos pré-selecionados do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2025 será divulgada nesta terça-feira (18). Os candidatos vão preencher as 112 mil vagas disponíveis para ingresso no primeiro e no segundo semestre deste ano. O resultado estará disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Governo Federal.

O Ministério da Educação não anunciou o horário em que os resultados devem ser divulgados. Por isso, os candidatos devem ficar atentos ao site.

O programa concede financiamento em cursos oferecidos em instituições de ensino para estudantes com renda familiar per capita de até três salários mínimos. O estudante também precisa ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado na redação.

Neste primeiro momento, acontece a pré-seleção. Os candidatos desse grupo são aprovados na chamada única e devem complementar as informações de inscrição no sistema do Fies do dia 19 a 21 de fevereiro.

Quem não for pré-selecionado estará automaticamente na lista de espera. Os alunos aprovados serão convocados do dia 25 de fevereiro a 9 de abril.

Como funciona o Fies?

Quem participa do Fies será financiado durante todo o curso e deve pagar mensalmente o valor da coparticipação ao agente financeiro. Depois da conclusão, o estudante amortiza o valor que falta ser pago de acordo com a sua realidade financeira, variável de acordo com a renda.

Fonte: Alexia Elias NSC Total e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2025/14:42:45

