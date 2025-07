Resultado final do concurso do ICMBio é divulgado, com vagas para Analistas Ambientais e Administrativos

(Foto: Camila Saldanha/ICMBio) – A convocação dos novos servidores está prevista para o segundo semestre de 2025

O resultado final do concurso público do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (1).

Ao todo, foram ofertadas 350 vagas, sendo 230 para o cargo de Analista Ambiental e 120 para Analista Administrativo.

O reforço do quadro técnico do Instituto é uma medida estratégica para fortalecer a atuação em conservação, gestão de unidades de conservação federais, fiscalização ambiental e suporte administrativo em todo o país.

O concurso, autorizado em agosto de 2024, registrou 117.984 inscritos em todo o Brasil, com provas realizadas em capitais de todas as regiões e no Distrito Federal. O índice médio de abstenção foi de 40,5%, valor dentro do esperado para concursos com grande procura.

Durante o processo, foram respeitadas todas as etapas previstas em edital, incluindo prova objetiva, discursiva, avaliação biopsicossocial para candidatos às vagas reservadas a pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação para candidatos negros.

O processo seletivo também contou com ajustes pontuais em resposta a questionamentos de órgãos de controle e da sociedade civil, demonstrando o compromisso institucional com a legalidade e a transparência.

A convocação dos novos servidores está prevista para o segundo semestre de 2025, conforme cronograma interno, com impacto orçamentário já planejado.

A entrada desses profissionais será fundamental para fortalecer a missão do ICMBio, que inclui proteger a biodiversidade, gerenciar unidades de conservação e fomentar pesquisas ambientais.

