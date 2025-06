Retroescavadeira furtada é encontrada em mata próxima a Moraes Almeida, distrito de Itaituba

Foto: Reprodução | Polícia Militar intercepta caminhão e identifica motorista que transportava a máquina sem saber da origem criminosa.

Na madrugada desta segunda-feira (2), uma retroescavadeira pertencente ao ex-prefeito de Itaituba, Valmir Climaco, foi furtada por volta da 1h. A Polícia Militar tomou conhecimento do crime por meio de um grupo de comunicação entre policiais.

Com base em informações que indicavam a presença do maquinário na região do distrito de Moraes Almeida, o Capitão Maia e sua equipe iniciaram diligências. Por volta das 15h, na Rodovia Transgarimpeira, nas proximidades da comunidade Jardim do Ouro, os policiais interceptaram um caminhão tipo prancha, suspeito de ter transportado a retroescavadeira desde Itaituba até o distrito.

O condutor do veículo, identificado como Danilo Silva Alexandre, alegou que realizava o transporte a mando de seu patrão, Alan Cirilo, residente em Itaituba, e afirmou desconhecer que a máquina era produto de furto.

Segundo Danilo, durante todo o trajeto ele foi acompanhado por um Fiat Strada branco, conduzido por um homem branco, com várias tatuagens pelo corpo, identificado apenas como “Rafael”, cuja imagem foi apresentada por ele aos policiais. Ainda de acordo com o motorista, Rafael ordenou que a retroescavadeira fosse deixada às margens da BR-163, nas proximidades de uma fazenda a cerca de 5 km do distrito, e que ele seguisse até Jardim do Ouro para realizar outro frete.

A equipe da PM abordou Danilo e o caminhão em Jardim do Ouro. Ele confirmou o transporte e indicou o local onde havia deixado a máquina. Ao chegarem ao ponto indicado, os policiais não encontraram o equipamento, mas seguiram rastros por aproximadamente 2 quilômetros dentro da mata, onde localizaram a retroescavadeira escondida. Não havia ninguém nas proximidades.

O equipamento e Danilo foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O caso segue sob investigação.

