Réu confessos do assassinato do casal “Orli Cardoso e Ana Paula Mendes” são condenados a 21 anos de prisão;juri realizado em Novo Progresso

Dois réus Luiz Henrique Martininelli e Rael Sandis de Salles confessaram o crime e passaram por Júri popular por crimes contra a vida – (foto: Reprodução)

Em júri popular realizado pelo TJPA, teve início nesta terça-feira, 31 de janeiro de 2024 e foi prolongada para esta quarta-feira, 01 de fevereiro de 2024, teve desfecho com a condenação dos dois acusados de terem assassinado o casal “Orli Cardoso de 47 anos” e “Ana Paula Mendes de 25 anos” a tiros na frente dos filhos de 4 e 6 anos, dentro da residência na comunidade de Linha Gaúcha em Novo Progresso, em outubro de 2021.

Embora a sentença ainda não ter sido publicada, a reportagem apurou que os dois assassinos tiveram a pena máxima, após calculo por terem confessado o crime a pena foi de 21 anos, com votação unânime entre os jurados.

O crime bárbaro que chocou moradores, fez dois anos em, 12 de outubro de 2023, para a justiça o caso está esclarecido e os principais acusados estão presos.

O crime foi cometido por volta das 02h00 do dia 13 de outubro de 2021, na residência do casal que retornava da tradicional festa realizada todos os anos no dia 12 de outubro na comunidade. Orli Cardoso de 47 anos e Ana Paula Mendes de 25 anos foram mortos a tiros na frente dos filhos de 4 e 6 anos, dentro da residência na comunidade de Linha Gaúcha em Novo Progresso.

Os dois acusados Luiz Henrique Martininelli e Rael Sandis de Salles, confessaram o crime e deram detalhes como assassinaram as vítimas e citaram nomes dos contratantes e demais envolvidos, veredicto saiu na noite desta quinta-feira (01/02), após júri popular realizado no Tribunal do Júri, em Novo Progresso.

