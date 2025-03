Réu é condenado a 20 anos de prisão por homicídio qualificado em Marabá

(Foto: Reprodução) – Pena foi considerada uma das mais altas já impostas pelo tribunal do júri no município. Defesa do réu ficou a cargo dos advogados José da Silva Rodrigues e Israel Lima Ribeiro

O Tribunal do Júri da Comarca de Marabá condenou Alexandre Lima dos Santos a 20 anos de prisão pelo homicídio qualificado de José Ribeiro da Silva. O julgamento ocorreu no plenário do Fórum de Marabá no último dia 20 de março e foi presidido pela juíza Alessandra Rocha da Silva Souza. Os jurados decidiram pela condenação do acusado pelo placar de 4 a 0.

O réu foi considerado culpado por homicídio com o agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima. A acusação foi conduzida pelo promotor de Justiça Erick Ricardo de Souza Fernandes, enquanto a defesa do acusado ficou a cargo dos advogados José da Silva Rodrigues e Israel Lima Ribeiro.

O crime ocorreu na madrugada de 10 de dezembro de 2021, na Fazenda Ouro Verde. Segundo a denúncia, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, resultando em sua morte. Durante o interrogatório, o réu, que participou do julgamento remotamente, confessou a autoria dos disparos.

O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do crime, a autoria do réu e a qualificadora apontada pela acusação. A pena foi fixada em 20 anos de reclusão, considerando agravantes como o fato de a vítima ser maior de 60 anos e ter relação familiar com o réu.

O julgamento seguiu os trâmites legais, com depoimentos das testemunhas de acusação e defesa, além dos debates entre Ministério Público e defesa. Após a votação dos jurados, a sentença foi lida em plenário pela magistrada. O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado.

Fonte: Vinícius Soares – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/03/2025/14:48:13

