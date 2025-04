Reu é condenado a 33 anos de prisão e advogado de defesa pede perdão a família e disse não recorrer da condenação em Novo Progresso-PÁ

O atirador Alex Ferreira teve foto divulgada nas redes (Foto: Reprodução)- Juri popular em Novo Progresso condena Alex Ferreira pena chega a 33 anos de prisão crime contra vida de Helielson Santos e Renan Santana –

Alex Ferreira foi preso e condenado por ter atirado contra ao menos cinco pessoas em uma casa de Festa Tradicional, localizada na avenida Orival Prazeres, bairro Pires de Lima -área central – na madrugada do domingo, dia 16 de abril de 2023, com os disparos matou duas pessoas e feriu outras duas na cidade de Novo Progresso, no sudoeste do estado do Pará.

As informações dão conta de que, um homem chegou próximo ao caixa onde estavam as vítimas e disparou contra estas pessoas, a munição teria acabado, ele saiu em fuga e foi detido por populares até a chegada da viatura da PM.

Nessa quarta -feira, 02 de abril de 2025 o Tribunal do Júri de Novo Progresso condenou Alexi Ferreira pela prática dos crimes de duas vítimas Homicídio qualificado contra vítima Helinelson dos Santos e Renan Santana e duas tentativas de Homicídio contra Makeli e contra Thiago, Pelos delitos, o réu irá cumprir as penas de 33 anos como já ficou detido sob custódia um ano e quatro meses sua pena em regime fechado fixa em 31 ano e seis mês de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de R$1,7 (um milhão duzentos e setenta mil reais).

Alexi Ferreira foi julgado pelo júri popular sendo 7 jurado.

Brilhante atuação dos promotores de justiça Dr Nilson e Dr Alisson o julgamento foi presidido pelo excelentíssimo juiz Dr Rafael. O Réu teve direito a defesa porém os promotores através de seu trabalho mostraram elementos que levaram a condenação do Reu por dois assassinato e duas tentativas homicídio que aconteceu em um local de festa em Novo Progresso a menos de um ano e quatro meses atrás

No julgamento, a sua brilhante atuação pediu pena máxima ao acusado me acolheram os pedidos da acusação em sua totalidade e condenaram o réu.

Na definição da pena, o juiz presidente do júri destacou os quatro condenações criminais homicídio qualificado e tentativa de homicidio qualificado finalizando pena 33 anos em regime fechado .

Advogado de defesa pediu perdão a família e disse não recorrer da condenação informou que foi julgamento justo

Sendo assim, o réu, que estava em liberdade voltará para atrás das grades e justiça foi feita em em favor das vítimas em Novo Progresso não poderá recorrer em liberdade.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/04/2025/08:38:13

