Réu enfrenta júri por matar esposa a facadas na cozinha em Peixoto de Azevedo (MT)

Foto: Reprodução | Wendel dos Santos Silva, réu por assassinar a companheira Leidiane Ferro da Silva, 43, vai a júri popular no dia 18 de setembro deste ano.

A vítima foi atingida por vários golpes de faca enquanto servia sua refeição, na cozinha da casa da família, no dia 15 de abril de 2024. O filho e a enteada da vítima presenciaram o feminicídio.

Conforme a decisão do juiz substituto João Zibordi Lara, da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo, por não haver mais diligências ou requerimentos a serem analisados, nem irregularidades a serem sanadas, o processo foi considerado “preparado” e Wendel da Silva, já pronunciado, teve o julgamento pelo Tribunal do Júri marcado para o próximo dia 18 de setembro, a partir das 8h, em sessão em formato híbrido.

No mesmo ato foi mantida a prisão preventiva do réu, visando a “garantia da ordem pública e a reprimenda aplicada ao delito pronunciado” além de não se cogitar excesso de prazo.

Na decisão, foi ainda deferido um pedido de restituição de uma motocicleta Honda Bros Nxr 160, cor vermelha, apreendida pela polícia no momento da prisão do acusado e que provavelmente seria usada na fuga. Por entender que o bem não é de uso destinado à prática criminosa, não há empecilhos quanto a sua devolução.

A denúncia do Ministério Público Estadual

(MPMT) foi recebida em 6 de maio de 2024 e o réu citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação. Wendel foi pronunciado por feminicídio com motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, em contexto de violência doméstica.

Leia mais

O caso

Wendel dos Santos Silva matou a companheira, Leidiane Ferro da Silva, com golpes de taca enquanto ela servia o almoço para o filho do casal e a enteada em 15 de abril de 2024, na cidade de Peixoto de Azevedo.

Os menores presenciaram o crime e buscaram ajuda, porém a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o crime, o autor fugiu da casa. Leidiane já havia sido vítima de violência doméstica anteriormente.

Um vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra a mulher sendo estrangulada até perder a consciência e ameaçada com uma faca pelo suspeito.

Wendel foi preso no dia 19, 4 dias após o crime, ao se apresentar na Delegacia de Terra Nova do Norte. O caso ganhou grande repercussão e comoção nas redes sociais devido à frieza do assassino e da brutalidade no crime.

Fonte: Folha Max/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/08/2025/12:27:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...