Réu que matou ex sufocada com saco plástico e travesseiro é condenado a 21 anos de prisão em Belém

Tribunal do Júri em Belém — Foto: Arquivo/TJPA

Crime brutal ocorreu na frente da casa onde a vítima vivia com os dois filhos. Acusado estava foragido e foi preso dois meses depois

O 1º Tribunal do Júri de Belém condenou, esta semana, Fabrício da Conceição Soares, conhecido como “Boreu”, de 41 anos, a 21 anos de prisão em regime fechado pelo feminicídio de Marilene Ferreira de Carvalho, de 47 anos, com quem havia se separado recentemente. O crime chocou moradores da Vila da Condor, onde a vítima foi encontrada morta dentro de casa com um saco plástico na cabeça, um travesseiro sobre o rosto e diversos hematomas pelo corpo.

De acordo com o Ministério Público, o assassinato foi praticado de forma cruel e premeditada, após o acusado se recusar a aceitar o fim do relacionamento. Ele teria esperado Marilene ficar sozinha para invadir o imóvel e cometer o crime. A vítima morava com os dois filhos, de 12 e 21 anos, que não estavam em casa no momento do ataque.

O laudo pericial apontou que Marilene sofreu um “ataque brutal”, com agressões físicas e estrangulamento, e que a provável causa da morte foi traumatismo craniano e asfixia.

Durante o julgamento, testemunhas relataram ter ouvido gritos vindos da residência da vítima, mas os sons foram abafados por uma festa de aparelhagem que acontecia na rua no mesmo momento. O acusado permaneceu em silêncio durante o interrogatório e não explicou o que aconteceu no dia do crime.

Além da pena de prisão, o juiz Murilo Lemos Simão determinou que o réu pague uma indenização de R$ 5 mil aos filhos da vítima, valor simbólico por conta da sua condição econômica.

Fabrício fugiu após o assassinato e só foi preso dois meses depois. Desde então, permanece custodiado. A acusação foi feita pelo promotor Gerson Daniel da Silveira, com apoio da advogada Rafaela Yokoyama, sobrinha da vítima.

