Réus são condenados a mais de 80 anos de prisão por tortura e morte de adolescente em MT

Renan Kalel Vilasboas Andrade, de 17 anos, saiu de casa e foi encontrado morto em Cáceres (MT) — Foto: Reprodução

Corpo de Rean Kalel Vilasboas Andrade, de 17 anos, foi encontrado carbonizado em uma região de mata, em 2022.

O Tribunal do Júri condenou cinco réus a mais de 80 anos de prisão por tortura e assassinato de Rean Kalel Vilasboas Andrade, de 17 anos, em Cáceres, a 220 km de Cuiabá, em 2022. O julgamento foi realizado no dia 5 de maio deste ano e teve a decisão divulgada nesta semana.

O Conselho de Sentença reconheceu que os acusados mataram o adolescente por motivo torpe, utilizando fogo e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Foram condenados por homicídio qualificado e por integrarem organização criminosa:

Amilton Alexandre Alves da Silva: 15 anos e seis meses de prisão;

Ângelo Suquere Nogueira: 18 anos e seis meses;

Norivaldo Cebalho Teixeira: 32 anos, um mês e 10 dias.

Os três iniciarão o cumprimento em regime fechado e não poderão recorrer da sentença em liberdade. Também foram condenadas:

Laryssa Brumati da Silva: 18 anos de prisão em regime inicial fechado, por homicídio triplamente qualificado. Ela poderá recorrer em liberdade;

Evylin da Silva Peres: seis meses de prisão em regime inicial aberto, por fraude processual.

Outros cinco réus respondem pelos crimes em outros processos, que foram desmembrados, segundo o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT).

Conforme a denúncia do MPMT, a morte de Rael após um “decreto” resultante de uma disputa entre facções pelo monopólio das atividades criminosas na cidade.

Entenda o caso

O corpo de Rean foi encontrado carbonizado em uma região de mata, no dia 16 de março de 2022. Segundo a Polícia Civil, a mãe de Rean registrou um boletim de ocorrência e informou o sumiço do adolescente. Ela disse aos policiais que ele recebeu ligações constantes e saiu de casa a pé.

Por volta de 1h, um amigo do adolescente recebeu uma mensagem da polícia informando que Rean havia sido sequestrado, e que o amigo deveria tentar contato com ele para ver se estava em casa. O amigo não conseguiu respostas e ligou para a mãe de Rean. Ela tentou ligar para o filho, mas o celular estava desligado.

Um outro amigo do adolescente recebeu uma mensagem que dizia que Rean estava na casa da namorada dele e que estava tudo bem. Após algumas horas, a Polícia Civil encontrou o corpo de Rean. De acordo com os policiais, ele foi torturado e depois incendiado.

A denúncia do MPMT afirma que a vítima teve 80% do corpo queimado, além de politraumatismo. Rean foi atraído mediante dissimulação, levada sob o pretexto de um falso interesse afetivo para um suposto encontro amoroso. Ele foi amordaçado e teve os pés e mãos amarrados.

