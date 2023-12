Réveillon em Santarém: virada terá festas na orla da cidade e em Alter do Chão;Veja Progreamação.

O receptivo para a chegada de 2024 em Santarém (PA) será de muito brilho no céu, animação e com grandiosas atrações artísticas culturais – (FOTO: Roni Moreira/Agencia Pará)

O receptivo para a chegada de 2024 em Santarém (PA) será de muito brilho no céu, animação e com grandiosas atrações artísticas culturais. A Festa da Virada, realizada pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) na cidade, será na Avenida Tapajós (Orla da Cidade/enfrente a Praça Tiradentes), a partir das 20 horas.

Leia Também:Fim de ano movimenta Alter do Chão e empreendedores locais lucram com o turismo em alta

E na Vila balneária de Alter do Chão no apoio à Agência Distrital e ao Conselho Comunitário, a partir das 21 horas, na orla/praia em frente a Associação de Turismo de Alter do Chão (ATUFA).

O apoio do governo municipal ao Réveillon da Vila de Alter do Chão estão o som, iluminação e atrações artísticas à Agência Distrital e ao Conselho Comunitário da Vila de Alter do Chão organizadores da Festa na vila balneária.

Programação: 31/12

*Orla da Cidade de Santarém

*Local: Avenida Tapajós – Orla da Cidade (em frente Praça Tiradentes)

*Início: 20 horas

*20h às 21:30 horas – Andrya Nesha

*21:30 às 23h 00– MC Dourado

*23h às 01h30 – Banda Amazon Beach

*01h30 às 02h30 – Dj Douglas Batidão

*Encerramento: 02h e 30 minutos.

Orla/Praia de Alter do Chão:

*Local: Na orla/praia ( em frente a Associação de Turismo de Alter do Chão-ATUFA)

*Início: 21h

*21h às 22h30 – Izellon Silva e Banda

*22h30 – 00h30 – Forró do Chef

*00h30 – 01h30 – Punk do Arrocha

*01h30 – 02h 30 – DJ Diou

*Encerramento: 02h e 30 minutos.

Fonte:DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/12/2023/08:04:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...