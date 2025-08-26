Reviravolta em Itaituba: Criminoso dado como morto é encontrado vivo após matar mulher queimada em garimpo

Foto: Reprodução | O caso da mulher morta queimada no “Garimpo do Amando”, em Itaituba, ganhou um novo desdobramento nesta segunda-feira (25). Inicialmente, a Polícia Civil informou que o suspeito do crime, identificado como José Vinícius Matos, de 21 anos, havia sido linchado até a morte.

Porém, as investigações revelaram um equívoco: o acusado estava vivo e escondido em uma área de mata, onde acabou sendo localizado e preso. Ele está sendo levado de avião para a sede da Delegacia de Itaituba.

A confusão ocorreu devido à distância da localidade e às informações repassadas por moradores.

Vídeo:

Fonte: Israel Mendes – Página SOS Santarém./ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2025/08:19:23

