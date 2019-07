Ricardo Salles desmente ataque a helicóptero do Ibama; vídeo era montagem

(Foto:José Cruz/Agência Brasil)- Ricardo Salles desmentiu que helicóptero do Ibama foi atacado em Rondônia O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, usou o Twitter nesta sexta-feira (26) para desmentir um suposto ataque a tiros contra um helicóptero do Ibama no estado de Rondônia.

Assista ao Vídeo;

Segundo a Globo, um helicóptero do órgão teria sido alvo de ataques a tiros durante uma operação de combate a exploração ilegal de madeira em terras indígenas de Espigão D’Oeste, em Rondônia. A reportagem foi veiculada no telejornal “Bom Dia Brasil” e publicada pelos sites G1 e O Globo e Jornal Folha do Progresso. O vídeo mostrava a aeronave sobrevoando a região e barulhos de tiros ao fundo.No Twitter, Salles publicou um vídeo em que um jovem explica como fez a montagem. Segundo o rapaz, ele filmou o helicóptero no céu e, com outro celular, reproduziu o som de um tiroteio. “Não teve ataque nenhum a helicóptero nenhum do IBAMA e a PF não está investigando coisa nenhuma…”, escreveu o ministro na rede social. Veja abaixo: Depois da divulgação da explicação da montagem, os portais G1 e O Globo despublicaram a matéria sobre o suposto ataque.

– Jovem Pan Online

