Richarlisson romântico e engraçado. Conheça a musa do craque

O jogador de futebol Richarlison anunciou publicamente que está apaixonado em um vídeo inusitado compartilhado em suas redes sociais.

Richarlison, nesta terça-feira, 02, tornou público seu namoro com Amanda Araújo, influenciadora digital e estudante de direito. A revelação do relacionamento foi feita de maneira inusitada, com um vídeo humorístico compartilhado no TikTok.

O jogador utilizou uma sequência em que uma galinha aparece botando um ovo, que se transforma em uma foto com a namorada. A legenda do vídeo faz referência à música ‘Ela é meu amor’, de Biguinho Sensação, destacando que ele é um “homem de uma mulher só”. Richarlison também compartilhou uma captura de tela de uma chamada de vídeo com Amanda em seu perfil no Instagram.

Ambos estão atualmente em locais diferentes, já que o jogador defende o time inglês Tottenham, enquanto a namorada mora no Brasil, estudando direito em São Paulo.

Quem é Amanda?

Amanda Daibert Gondo Araújo é uma modelo e influenciadora digital de 20 anos de idade, natural de Maringá, no estado do Paraná. Com quase 73 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram, ela compartilha rotineiramente conteúdo com fotos de biquínis e registros de suas viagens pelo Brasil. Sua presença nas redes sociais ganhou destaque após tornar público o relacionamento com o jogador de futebol Richarlison.

eu assumindo aos poucos, postando fotos fofinhas e etc…

o richarlison: pic.twitter.com/g7FUQcygw1 — amandinha (@amandinhaaad) January 2, 2024

