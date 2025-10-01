Ricky Martin posa nu, exibe corpo sarado e fãs vão à loucura; veja

Ricky Martin, 53 anos, surpreendeu os fãs ao postar selfie ousada nos Stories do Instagram. | Reprodução/Instagram

O cantor porto-riquenho deixou fãs em polvorosa ao publicar uma selfie no espelho completamente nu, exibindo o corpo sarado e tatuagens.

Quem disse que o tempo diminui o poder de sedução de um ídolo? Se depender de Ricky Martin, o eterno astro latino que conquistou o mundo nos anos 1990, o magnetismo só aumenta com a idade. Aos 53 anos, o cantor e ator porto-riquenho provou mais uma vez que sabe como mexer com a imaginação de milhões de fãs apaixonadas.

Na última terça-feira (30), Ricky atiçou sua legião de seguidores ao postar nos Stories do Instagram uma foto em que aparece completamente nu diante do espelho. O clique, feito no estilo selfie, evidenciou o corpo sarado, bronzeado e cheio de tatuagens, em um momento de pura “biscoitagem”.

O detalhe que mais chamou atenção foi a ousadia do artista ao puxar discretamente a calça, revelando a famosa entrada da virilha e parte de uma tatuagem íntima. Bastou isso para que a internet entrasse em ebulição, rendendo elogios e comentários cheios de desejo.

“Já vimos muito ele sem camiseta, queremos o nude completo”, disparou um seguidor. Outra internauta se declarou: “Amo ele safadinho assim na web”. A cada novo comentário, ficava claro que Ricky Martin ainda é capaz de despertar paixões intensas, como nos tempos de Menudo.

A enxurrada de reações não parou por aí. Mensagens como “Livin’ la vida loca”, “mova a câmera um pouquinho mais pra baixo, Ricky” e “como esse homem consegue ser eternamente gostoso?!” dominaram as redes sociais. Fãs mais nostálgicos também se manifestaram: “Tenho crush nele desde a adolescência e ninguém supera”.

O episódio mostrou que o tempo só fez bem para o artista, que continua dono de um carisma irresistível e de um físico que impressiona. Mesmo após mais de três décadas de carreira, o porto-riquenho não perdeu a capacidade de se reinventar e provocar como poucos artistas conseguem.

Premiação

Vale lembrar que este não é o único momento recente em que Martin roubou a cena. No início do mês, o cantor fez história ao se tornar o primeiro artista a receber o prêmio “Ícone Latino” no VMA. A premiação foi marcada por uma performance arrebatadora, com direito ao hit “Livin’ la Vida Loca”, que fez o público vibrar em pé.

Fonte: Quem

