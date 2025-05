Rio brasileiro toma o posto do Nilo de maior do mundo e intriga cientistas

O rio Amazonas, agora, é considerado o maior do mundo, superando o famoso Nilo / Foto de Gustavo Denuncio/Pexels

Durante muitas décadas estudiosos e pesquisadores de todo o mundo consideravam o rio Nilo o mais longo do planeta. Todavia, estudos e pesquisas recentes tiraram dele esse posto, passando-o para o brasileiro rio Amazonas, que guarda segredos que ainda intrigam cientistas.

Diferenças

O rio Nilo nasce no interior da África e deságua no Mar Mediterrâneo, tendo 6.650 km de extensão cruzando 11 países. Já o rio Amazonas nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, e deságua no oceano Atlântico, na Ilha do Marajó, no Pará, tendo a extensão de 7.062 km.

A medicação correta dos rios só foi possível graças a tecnologias avançadas utilizadas entre os anos de 2014 e 2017, com mapeamento via satélite e GPS de alta precisão. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) participaram desse levantamento.

Misterioso

Mesmo sendo o rio mais estudado do mundo, o rio Amazonas ainda guarda segredos que intrigam pesquisadores e cientistas de todos os cantos da Terra.

Em 2011 a Petrobras, ao fazer perfurações pelo rio Amazonas, descobriu outro rio paralelo a ele, chamado então de rio Hamza. Ele está há cerca de 4 mil metros de profundidade e tem vazão pouco menor do que o Amazonas. Como isso é possível? Ele ainda está sendo estudado.

Não se sabe, ao certo, como é e o que tem no fundo do rio Amazonas, já que ele nunca foi mapeado por dificuldades de logística devido à sua profundidade e densidade. Com certeza, quando isso for viabilizado, novas surpresas surgirão.

É impressionante a riqueza natural que o Brasil possui e o rio Amazonas está aí para provar que nem sempre a grama do vizinho é mais verde do que a do nosso quintal.

Fonte: dothnews.com.br e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/05/2025/14:00:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...