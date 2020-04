Rio Tapajós permanece dentro da cota de alerta e enchente deve ser moderada em Santarém — Foto: Geovane Brito/G1

Monitoramento também é feito em outros municípios do oeste do Pará, onde situação também é similar em relação ao nível dos rios.

Sendo monitorado diariamente, o nível do Rio Tapajós, em Santarém, no oeste do Pará, ainda está abaixo da cota de alerta de 7,10m. Conforme a Defesa Civil Estadual e Municipal, se os números continuarem desta forma, a enchente deve ser menor ou igual a de 2019. Nesta segunda-feira (6), o rio atingiu a marca de 6,48m.

A cota deve ser alcançada a partir de 20 de abril, quando também as águas começam a estabilizar e baixar. As áreas de risco como os bairros Mapiri, Caranazal, Área Verde, Maicá, Pérola do Maicá e Urumanduba se mantém dentro da normalidade.

Os municípios da região também estão sendo acompanhados pelas coordenadorias municipais de Defesa Civil. As informações são repassadas à 4ª Regional de Defesa Civil (4ª Redec).

“Temos positivismo como os rios estão se comportando nesse período agora, comparando com outros anos que servem como parâmetro para nós”, disse o coordenador da 4ª Redec, sargento Riler Lopes.

Os chamados feitos pelos municípios foram relacionados à enxurradas. Monte Alegre e Prainha decretaram situação de emergência em razão desses problemas, mas técnicos já fazem o acompanhamento.

O município de Alenquer, que tem a topografia mais baixa em relação as demais cidades, serve como parâmetro de enchentes. “Até hoje ainda não tivemos problemas dessa natureza por lá”, completou Riler.

Por G1 Santarém — Pará

