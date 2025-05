Risco nas Alturas: no Baixo Amazonas, Equatorial Pará registra quase 3 mil ocorrências por conta de animais na rede elétrica

Foto: Reprodução | Situações, especialmente de aves, provocam problemas no fornecimento e afetam o serviço na região. Distribuidora instala dispositivos para dificultar pouso na rede.

A presença de animais nas estruturas elétricas continua sendo um desafio nos municípios da região do Baixo Amazonas. De janeiro a maio deste ano, foram registradas aproximadamente 2.950 ocorrências no fornecimento de energia causadas por animais em contato com os circuitos. As aves, especialmente os urubus, lideram as ocorrências, sendo atraídas principalmente pelo descarte inadequado de resíduos.

Esses animais, embora pareçam inofensivos, podem provocar sérios transtornos, como curtos-circuitos, quedas de energia e até acidentes.

De acordo com Clayson Almeida, gerente de Serviços Técnicos e Comerciais da Equatorial Pará, os urubus são atraídos por locais com acúmulo de lixo orgânico, como restos de comida e animais mortos. “Esse comportamento é mais comum em áreas afastadas dos centros urbanos, onde o descarte irregular de resíduos favorece a presença dessas aves. Quando pousam nas estruturas da rede elétrica, podem causar falhas e riscos à segurança”, explica.

Para enfrentar esse problema, a Equatorial Pará tem adotado medidas preventivas, como a instalação de dispositivos que dificultam o pouso das aves nas linhas de transmissão. No entanto, a empresa destaca que a colaboração da população é fundamental. A principal orientação é evitar o descarte de lixo, especialmente orgânico, próximo às redes elétricas.

“A participação da comunidade é essencial para reduzir os impactos causados pelos urubus na rede. Além de garantir um fornecimento de energia mais seguro e estável, essa atitude também contribui para a preservação das aves e do meio ambiente. Manter o equilíbrio entre a infraestrutura e a vida silvestre deve ser um compromisso de todos”, conclui Almeida.

Fonte: Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/05/2025/14:56:43

