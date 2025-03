Riscos e perigos: Equatorial Pará alerta sobre construções próximas à rede elétrica

Foto Reprodução|Antes de iniciar qualquer construção ou reforma, é essencial verificar a proximidade da rede elétrica, especialmente ao instalar andaimes, marquises ou sacadas. A falta desse cuidado pode resultar em acidentes graves ou até fatais. Por isso, a Equatorial Pará orienta seus clientes sobre os riscos e perigos que podem afetar o sonho de construir ou reformar.

Antes de construir, uma análise prévia da obra é fundamental para identificar se há necessidade de instalar barreiras protetoras, garantindo o manuseio seguro de materiais como vergalhões, tábuas e canos. Além disso, caso a rede elétrica esteja muito próxima ao local da construção, é possível solicitar à Equatorial Pará o serviço de afastamento da fiação.

O executivo de Segurança da Equatorial Pará, Elton Lucena explica como esse pedido pode ser realizado.

> _“Para solicitar o afastamento da rede elétrica, é necessário ser o titular da conta e ir até uma de nossas agências de atendimento. A equipe técnica fará uma avaliação do pedido para verificar a viabilidade de realizar o serviço, podendo gerar custos”, explica._

É importante que o titular da conta ressalte que está solicitando um serviço técnico com a informação de afastamento de rede. Ainda de acordo com o especialista, outro ponto importante a se atentar é a distância mínima obrigatória de 2,5 metros entre a rede elétrica e elementos como paredes, janelas e sacadas. Isso evita tanto contatos acidentais quanto acidentes causados por indução elétrica.

_“Sob nenhuma circunstância, os próprios moradores ou trabalhadores devem tentar afastar os fios da rede. Essa é uma atividade que deve ser realizada exclusivamente por profissionais da distribuidora”, alerta._

*Construções altas exigem atenção redobrada*

Obras realizadas em telhados ou edificações com dois ou mais andares exigem um cuidado extra, pois há maior risco de contato com a rede de média tensão.

Materiais metálicos como telhas galvanizadas e calhas não devem, em hipótese alguma, tocar os cabos energizados. Da mesma forma, andaimes precisam ser erguidos a uma distância segura da rede elétrica, e atividades como pintura de fachadas e instalação de painéis devem ser planejadas para evitar aproximação dos fios.

Para reforçar a segurança, é recomendado o uso de barreiras como anteparos, divisórias, telas e redes. Com a orientação de um profissional habilitado, esses recursos ajudam a isolar as áreas de trabalho e impedem que equipamentos, materiais e ferramentas se aproximem da fiação, minimizando os riscos de acidentes.

Fonte: Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/03/2025/14:56:12

