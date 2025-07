Rita Soul representa o Pará em concurso nacional de música pop

Recentemente a artista lançou sua primeira música autoral intitulada de “Sem Medo de Amar” | Foto: Divulgação

A jovem cantora do Pará, Rita Soul, brilhará no concurso nacional É Pop BH com sua música autoral e trajetória inspiradora.

A jovem cantora e compositora Rita Soul, de 22 anos, natural de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, está prestes a dar um passo importante na carreira artística. Após o lançamento de sua primeira música autoral, “Sem Medo de Amar”, disponível em todas as plataformas digitais, a artista foi selecionada para representar o Pará no concurso nacional É Pop BH, que acontece nos dias 25, 26 e 27 de julho, em Belo Horizonte (MG).

O É Pop BH é um dos principais concursos de música pop autoral do país e reúne talentos de diversas regiões do Brasil. Nesta edição, foram mais de 400 inscritos e apenas 30 selecionados para a grande audição. Rita Soul foi uma das primeiras a ser escolhida, destacando-se como uma das promessas da música pop paraense.

A audição será realizada no Espaço Cênico, na capital mineira, e deve atrair a atenção de produtores, artistas e representantes da cena musical brasileira em busca de novos nomes para o pop nacional.

Da periferia ao palco nacional

Nascida e criada no bairro do Icuí, em Ananindeua, Rita Soul começou a cantar ainda criança, aos 9 anos. A música surgiu como refúgio e força diante das adversidades da vida na periferia. Influenciada por ritmos amazônicos e pelas batidas do soul e do pop, a artista construiu sua identidade musical de forma orgânica, carregando em sua voz a potência de quem canta com alma, coração e coragem.

Mais do que talento, Rita representa resistência, diversidade e representatividade. Sua trajetória é marcada por luta e superação, e sua presença no concurso é símbolo da força criativa que emerge das comunidades periféricas.

“Canto para quem nunca foi ouvido. Carrego comigo a minha comunidade, o grito das mulheres da periferia, o brilho da juventude preta e a alma da Amazônia em cada canção”, afirma a artista.

A expectativa é que Rita Soul não apenas brilhe no palco do É Pop BH, mas também abra novas portas para a música produzida na Amazônia e inspire outras jovens a acreditarem em seus sonhos.

Rita Soul não é só uma artista em ascensão. É um movimento. Uma voz que ecoa de Ananindeua para o Brasil.

Fonte: Com informações de assessoria

