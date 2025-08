Rival do Cruzeiro na Copa do Brasil, CRB perde para a Chapecoense pela Série B

Chapecoense e CRB se enfrentam em jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro | Foto: Divulgação/CRB

Time alagoano sofre três gols no primeiro tempo, reage na etapa final, mas não consegue buscar empate.

A Chapecoense venceu o CRB por 3 a 2 na tarde deste domingo (3) em jogo válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Segunda melhor campanha como mandante, o time catarinense contou com os gols de Neto Pessoa, Marcinho e Maílton para vencer sua sétima partida na Arena Condá, em Chapecó. Breno Herculano, duas vezes, marcou para o time de Maceió.

O primeiro tento, logo aos seis minutos de partida, foi crucial para o Alviverde construir a vitória. Neto Pessoa aproveitou assistência de Marcinho para bater forte de perna esquerda, sem chances para Matheus Albino. O gol fez os alagoanos acordarem no interior de Santa Catarina, dominando a posse de bola e tentando criar chances de gol.

Mas a Chape, da forma mais cirúrgica possível, aproveitou os contra-ataques para ampliar ainda na etapa inicial. Primeiro Giovanni Augusto avançou em velocidade pela direita e virou para Marcinho, livre, na entrada da área, tirar de Albino com tranquilidade. O terceiro também veio com assistência de Giovanni, que viu o ala Maílton entrando sozinho na área. De canhota, o camisa 22 acertou a gaveta do CRB.

A etapa final, no entanto, foi completamente oposta. O CRB, mais seguro na defesa, conseguiu iniciar uma reação na Arena Condá. Aos 22 minutos, Breno Herculano se antecipou ao goleiro em cruzamento da direita e diminuiu. Cinco minutos depois, novamente Herculano na bola área, dessa vez após cobrança de falta, para desviar e esquentar de vez o jogo.

O restante da partida foi de uma tentativa de pressão do Galo, enquanto a Chape tentava segurar ao máximo a bola no ataque. Ambos os times criaram algumas chances de finalização, mas sem brilho para movimentar o placar.

Chapecoense na cola dos líderes; CRB vê distância para o G4 aumentar

O resultado mantém a Chape entre os quatro primeiros colocados do campeonato por mais uma rodada, com 33 pontos até aqui. Apenas os líderes Goiás e Coritiba, e o terceiro colocado, Novorizontino, seguem a frente do Verdão. Além disso, são três pontos de vantagem para Remo e Criciúma, quinto e sexto colocados, respectivamente.

Já o CRB perde a chance de colar na briga pelo acesso à Série A e segue no meio da tabela da segunda divisão. O time alagoano estacionou na 11ª posição com 25 pontos conquistados. São oito de desvantagem para o quarto colocado, justamente a Chapecoense.

Próximos jogos de Chape e CRB

Na briga para retornar à primeira divisão após cinco anos, a Chapecoense terá um confronto direto pela frente na próxima semana. O time de Dal Pozzo visita o Coritiba, no Couto Pereira, na sexta-feira (8), às 21h35 (horário de Brasília). Uma vitória coloca a Chape ainda mais próximo do próprio Coxa, que soma 38 pontos na competição.

O CRB, todavia, tem um compromisso pela Copa do Brasil no meio da próxima semana. Na quinta (7), o Galo recebe o Cruzeiro, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 21h, pelo jogo de volta das oitavas. Na partida de ida, em Belo Horizonte, as equipes empataram sem gols. Pela Série B, o time alagoano recebe o Athletic no dia 12, às 19h30, também no Rei Pelé.

